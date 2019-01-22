Son Dakika Haberleri: Afjet Afyonspor'da Transfer

Afjet Afyonspor'da Transfer

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor, Konyaspor'dan Musa Araz ile İsveç'in AFC Eskilstuna takımından Bajram Ajeti'yi kadrosuna kattı.

Afjet Afyonspor'da Transfer, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor, Konyaspor'dan Musa Araz ile İsveç'in AFC Eskilstuna takımından Bajram Ajeti'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Musa Araz'la sezon sonuna kadar kiralık, 29 yaşındaki forvet oyuncusu Bajram Ajeti'yle de 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, sözleşme imzalayan yeni transferlerin, takımla antrenmanlara başlayacağı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:21 Kaynak: AA

Eskilstuna, İsveç, Konyaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'nin Tecrübeli Oyuncusu Nabil Dirar: Bursa'da Zaten Çok Fazla Takım Kazanamıyor Rıdvan Dilmen: Bursaspor'un Golünden Önce Valbuena'ya Faul Var

Bursaspor ile 1-1 Berabere Kalan Fenerbahçe İkinci Yarıda Sadece 79 İsabetli Pas Yaptı Yorumcu Alp Pehlivan: Fenerbahçe'nin 10 Transfere İhtiyacı Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 12:44:51. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afjet Afyonspor'da Transfer
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]