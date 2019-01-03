Son Dakika Haberleri: Afjet Afyonspor'dan 2 Transfer Daha

Afjet Afyonspor'dan 2 Transfer Daha

1 saat önce

Spor Toto 1'inci lig ekiplerinden Afjet Afyonspor ara transfer döneminde kadrosuna iki yeni oyuncu daha kattı.

Afjet Afyonspor'dan 2 Transfer Daha, System.String[]
Spor Toto 1'inci lig ekiplerinden Afjet Afyonspor ara transfer döneminde kadrosuna iki yeni oyuncu daha kattı. Afyon ekibi, Altay'dan orta saha oyuncusu Metin Yüksel ile Belçika'nın Wilrijk takımından Gökhan Kardeş'i renklerine bağladı. Her iki futbolcuda imza attıktan sonra Afjet Afyonspor'un kampına dahil oldu. Afjet Afyonspor hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:29 Kaynak: İHA

Altay, Belçika, Afyonkarahisar, Spor
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