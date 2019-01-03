Afjet Afyonspor'dan 2 Transfer Daha
1 saat önce
Spor Toto 1'inci lig ekiplerinden Afjet Afyonspor ara transfer döneminde kadrosuna iki yeni oyuncu daha kattı.
Spor Toto 1'inci lig ekiplerinden Afjet Afyonspor ara transfer döneminde kadrosuna iki yeni oyuncu daha kattı. Afyon ekibi, Altay
'dan orta saha oyuncusu Metin Yüksel ile Belçika
'nın Wilrijk takımından Gökhan Kardeş'i renklerine bağladı. Her iki futbolcuda imza attıktan sonra Afjet Afyonspor'un kampına dahil oldu. Afjet Afyonspor hazırlıklarını Antalya
'da sürdürüyor. - AFYONKARAHİSAR
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:29 Kaynak: İHA
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