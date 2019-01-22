Afjet Afyonspor'dan İki Transfer Daha

Spor Toto 1. Lig takımlarından Afjet Afyonspor transfer çalışmalarına devam ediyor.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Afjet Afyonspor transfer çalışmalarına devam ediyor.



Afjet Afyonspor, Spor Toto Süper Lig ekibi Konyaspor'dan orta saha oyuncusu Musa Araz ile sezon sonuna kadar kiralık ve Kosova Milli Takımı'nda oynayan forvet oyuncusu Bajram Ajeti ile 1 buçuk yıllığına anlaşma sağladı.



Ligin ikinci yarısında kendi sahasında oynadığı Istanbulspor maçında 1-1 berabere kalan Afjet Afyonspor, ligde 16 puanla 16'ncı sırada bulunuyor. - AFYONKARAHİSAR

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