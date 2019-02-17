Afjet Afyonspor-Giresunspor Maçının Ardından
57 dakika önce
- Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek'in konuşması Giresunspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç'ın konuşması AFYONKARAHİSAR - Spor Toto 1. Ligin 22.
- Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek
'in konuşması Giresunspor
Teknik Direktörü Kemal Kılıç
'ın konuşması AFYONKARAHİSAR - Spor Toto 1. Ligin 22. haftasında konuk ettiği Giresunspor'u 3-2 mağlup eden Afjet Afyonspor'un teknik direktörü Yusuf Şimşek, "Maçın 1'inci dakikasından 90'ıncı dakikasına kadar iyi bir oyun çıkardık." dedi. Giresunspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç da iki takım içinde çok zor ve stratejik açıdan da alt sıradaki takımları da ilgilendiren bir maç oynandığını belirtti.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 11:05 Kaynak: AA
Erkekler Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe Beko Oldu
Galatasaray, Deplasmanda Kasımpaşa'ya Fark Attı: 4-1
Göztepe, Deplasmanda Kayserispor'a Mağlup Oldu: 2-1
Trabzonspor, Evinde Aytemiz Alanyaspor'a Mağlup Oldu: 2-0