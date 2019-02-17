Son Dakika Haberleri: Afjet Afyonspor-Giresunspor Maçının Ardından

Afjet Afyonspor-Giresunspor Maçının Ardından

57 dakika önce

- Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek'in konuşması Giresunspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç'ın konuşması AFYONKARAHİSAR - Spor Toto 1. Ligin 22.

Afjet Afyonspor-Giresunspor Maçının Ardından, System.String[]
- Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek'in konuşması
Giresunspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç'ın konuşması AFYONKARAHİSAR - Spor Toto 1. Ligin 22. haftasında konuk ettiği Giresunspor'u 3-2 mağlup eden Afjet Afyonspor'un teknik direktörü Yusuf Şimşek, "Maçın 1'inci dakikasından 90'ıncı dakikasına kadar iyi bir oyun çıkardık." dedi. Giresunspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç da iki takım içinde çok zor ve stratejik açıdan da alt sıradaki takımları da ilgilendiren bir maç oynandığını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 11:05 Kaynak: AA

Kemal Kılıç, Yusuf Şimşek, Giresunspor, Spor
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