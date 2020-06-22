AFJET Afyonspor koronavirüs testinden geçti - Son Dakika

AFJET Afyonspor koronavirüs testinden geçti

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2'nci ve 3'üncü liglerin başlama tarihiyle ilgili net bir açıklama yapılmamasına karşın toplanan AFJET Afyonspor Kulübü'nün yönetici, teknik ekip, futbolcu ve çalışanları ile spor kompleksinde görev alan personel, koronavirüs testinden geçti.

AFJET Afyonspor koronavirüs testinden geçti, System.String[]

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2'nci ve 3'üncü liglerin başlama tarihiyle ilgili net bir açıklama yapılmamasına karşın toplanan AFJET Afyon spor Kulübü'nün yönetici, teknik ekip, futbolcu ve çalışanları ile spor kompleksinde görev alan personel, koronavirüs testinden geçti.

Koronavirüs salgını nedeniyle TFF tarafından liglerin ertelenmesi kararı sonrasında izne gönderilen 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi AFJET Afyonspor'da oyuncu, teknik adam ve çalışanlar dün itibarıyla kulüp tesislerinde toplandı. TFF tarafından daha önce 18 Temmuz olarak açıklanan liglerin başlama tarihi netlik kazanmadığı için geç toplanan takımda yöneticiler, teknik ekip, futbolcular ve kulüp çalışanlarıyla spor kompleksinde görev yapan personel testten geçti. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen sağlık ekibi tarafından koronavirüs testi için numuneler alındı. Test örneklerinin alınması sırasında bazı oyuncuların zorlandığı görüldü.

'TFF BİR AN ÖNCE KARAR VERMELİ'

AFJET Afyonspor Teknik Direktörü Ferruh Özgün, ligler başlayacakmış gibi çalışmalara başlamak için toplandıklarını ve TFF'nin vereceği kararı beklediklerini belirterek, ligin kaldığı yerden devam etmesini istediklerini söyledi. Özgün, "Biliyorsunuz uzun zamandır ligimizin oynanıp oynanmayacağı hala belli değil. Biz de çok sıkıntıdayız. Önceki gün geldik, testimizi olduk. Kısmetse test sonuçlarına göre antrenmanlara başlamak istiyoruz. Ama inanın çok gerildik biz de. Belki birçok takım bunu yaşıyor. Bir an önce liglerin oynanmasını istiyoruz, play-off olur, lig olur ama karar vericiler lütfen bu kararı uzatmasın. Kararı verip uygulayalım bunu. Biz çok istiyoruz Afyonspor ailesi olarak. İnşallah sonuç hepimiz için hayırlı olur. 26 oyuncumuz var şu anda. 4 kaleci, 22 futbolcumuzla başlayacağız kısmetse. 4 genç oyuncu vardı, onlar şimdi bekliyor, ihtiyaç olması halinde onları da idmanlara alacağız. Play-off'un oynanacağı söyleniyor bize. 3-6 veya 2-7, 2-5. Hangisi olacaksa olsun bir an önce biz de yolumuza bakalım. Ama tabii oynamayı da çok istiyoruz. Hatta oynayıp, ligden de bir üst lige çıkmayı düşünüyoruz tabii. Hakkımızda hayırlı olsun" dedi.

'MENTAL VE FİZİKİ ANLAMDA SÜREYE İHTİYACIMIZ VAR'

Savunma oyuncusu İsmet Benli ise ligin yeniden başlama tarihinin ileri alınması gerektiğini kaydetti. Benli, "3 aylık süreç zaten sıkıntı oldu. Keşke ligi bitirseydik de öyle başlasaydık. Şimdi bizlerin de sürekli bir gel git, ne olacağı belli değil. Şimdi play-off potasına yaklaştık. Zaten orada 2 puan aşağıdayız. Keşke lig bitirilseydi de en azından önümüze bakabilseydik. Perşembe ya da cuma gününe kadar bekleyeceğiz. Tam da başlayacak mı, başlamayacak mı onu da bilmiyoruz. Erteleme durumu olursa, şimdi toplandık, 3 gün sonra tekrardan dağılacağız. Süreç şu anda az kaldı, kararın oynanıp oynanmayacağı belli olmadığı için şu an süreç çok dar. Hem psikolojik olarak hem fiziki olarak hazırlanmamız çok zor. 25 Haziran'da belli olmuş olsa, 2-2,5 haftalık bir süreç kalacak bizim için. Bu zaten normalden çok az bir süre, devre arası kampı gibi. Hazır olmuş olsak, sıkıntı yok. 3,5 aydır yaklaşık yaz dönemi gibi maç oynamadık. Şimdi 2,5 haftada Süper Lig'de bile sakatlıklar oluyor. Bizim ligde de daha çok sakatlık olur ki bu süreçten sonra sakatlandığımız takdirde de kendi kulübünde kalsan da ayrılsan da çok büyük sıkıntı. Sakat bir futbolcuyu kimse almaz. Bizim için bu süreç çok büyük sıkıntı. Hayırlısı ile bir karar verilip biraz daha geç başlanırsa bizim için daha iyi olur. Hem sakatlık açısından hem fiziki açıdan" diye konuştu.

'LİGİN OYNANMASI YÖNÜNDE BEKLENTİMİZ VAR'

Afyonspor'un ikinci kaptanı olan başarılı orta saha oyuncusu Nazmi Candoğan da arkadaşlarıyla uzun bir süredir birbirlerini görmediklerini ve çok özlediklerini anlattı. Candoğan, şöyle dedi:

"Birbirimizi özlemişiz, uzun zaman sonra tabii ki futbolu da çok özledik. Süreç belli değil ve maalesef bu belirsizlik de bizi çok yıprattı. Bir an önce Türkiye Futbol Federasyonu'nun karar vermesini bekliyoruz. Bizim liglerin oynatılması yönünde bir beklentimiz var çünkü bizim bir hedefimiz var. Afyon halkının da bizden beklediği bir başarı var. İnşallah ligleri oynatırlar diye bekliyoruz. 3 ay bir sporcu için büyük bir ara ama o arayı da bir şekilde kapatırız diye düşünüyorum."

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 05:53 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor AFJET Afyonspor koronavirüs testinden geçti - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Eskortluk yapan model, tek gecelik ilişki yaşadığı futbolcudan bebek dünyaya getirdi Annie Kilner, kendisini aldatan Kyle Walker'ı affedip evlenme teklifini kabul etti Cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını çalarak satan hacker'lara küfretti Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı Galatasaray'ın istediği Sivassporlu Mert Hakan, Fenerbahçe ile anlaştı Volkan Demirel, kötü performansları nedeniyle Ozan Tufan ve Ferdi Kadıoğlu'nu azarladı Beşiktaş, 3. Lig'de Karşıyaka forması giyen Doğukan İnci için girişimde bulundu G.Saray'ın da istediği Mert Hakan'ın Fenerbahçe'yle anlaştığı ve formayı giydiği iddia edildi G.Saray - G.Antep maçında gözden kaçan pozisyon: Günay Güvenç'in de 6 saniye kuralını ihlal ettiği ortaya çıktı Barcelonalı Lionel Messi ile Griezmann antrenmanda kavga etti Everton-Liverpool derbisini 5,5 milyon kişi televizyondan izledi Gaziantep FK Asbaşkanı Müslüm Özmen'den çarpıcı iddia: Necati Ateş, tribünde bizi dövmeye kalktı Yayıncı kuruluşun hesaplamasına göre G.Saray kalecisi Okan, topu 18.48 saniye elinde tuttu Galatasaraylı Okan Kocuk'un babası, hakem Alper Ulusoy'u lastik yakarak protesto etti Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse ile Betis ve Villarreal ilgileniyor
Samatya Hastanesi'ndeki yangını tedavi gören madde bağımlısı çıkardı Samatya Hastanesi'ndeki yangını tedavi gören madde bağımlısı çıkardı         
23:40
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaşan ilk Türk siyasetçi oldu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaşan ilk Türk siyasetçi oldu         
23:33
Türkiye'nin Libya'daki rolünden rahatsız olan Macron'dan küstah sözler: Türkiye'ye tavrımız sert olacak Türkiye'nin Libya'daki rolünden rahatsız olan Macron'dan küstah sözler: Türkiye'ye tavrımız sert olacak         
23:24
Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı         
22:57
Suudi Arabistan'ın hac kararı sonrası Diyanet'ten açıklama: Vatandaşlarımızın kura hakları korunacak Suudi Arabistan'ın hac kararı sonrası Diyanet'ten açıklama: Vatandaşlarımızın kura hakları korunacak         
22:45
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Gaziantep maçının hakemine isyan etti: Onu niye çalmadın? Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Gaziantep maçının hakemine isyan etti: Onu niye çalmadın?         
22:29
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbir sinyali Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbir sinyali         
22:09
Dünya Sağlık Örgütü: Günlük koronavirüs vaka sayısı rekor kırdı, virüs hala ölümcül Dünya Sağlık Örgütü: Günlük koronavirüs vaka sayısı rekor kırdı, virüs hala ölümcül         
22:07
Maltepe Sahili'nde 24 yaşındaki genç, kendisini denize bıraktı Maltepe Sahili'nde 24 yaşındaki genç, kendisini denize bıraktı         
22:01
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten AB'ye küstah çağrı: Türkiye'ye yaptırımlar tartışılsın Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten AB'ye küstah çağrı: Türkiye'ye yaptırımlar tartışılsın         
21:54
Son Dakika: Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle bu yıl hac ibadeti için yurt dışından hacı kabul etmeyecek Son Dakika: Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle bu yıl hac ibadeti için yurt dışından hacı kabul etmeyecek         
21:42
Samatya Hastanesi'nde yangın çıktı! Hastalar tahliye edildi Samatya Hastanesi'nde yangın çıktı! Hastalar tahliye edildi         
21:39
Trabzonsporlu Abdülkadir, ilk kez üst üste iki maçta gol attı Trabzonsporlu Abdülkadir, ilk kez üst üste iki maçta gol attı         
21:36
ABD'nin Chicago kentindeki silahlı saldırılarda ağır bilanço: 14 ölü, 90 yaralı ABD'nin Chicago kentindeki silahlı saldırılarda ağır bilanço: 14 ölü, 90 yaralı         
21:29
Beşiktaş, 3. Lig'de Karşıyaka forması giyen Doğukan İnci için girişimde bulundu Beşiktaş, 3. Lig'de Karşıyaka forması giyen Doğukan İnci için girişimde bulundu         
21:19
Tunç Soyer, Tunç Soyer, "İzmir bayrağı" ve "İzmir parası" iddialarını yalanladı         
21:16
Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı         
21:16
Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu         
21:05
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse ile Betis ve Villarreal ilgileniyor Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse ile Betis ve Villarreal ilgileniyor         
20:58
Juventus, Werder Bremen'in genç golcüsü Eren Dinkçi için teklif yaptı Juventus, Werder Bremen'in genç golcüsü Eren Dinkçi için teklif yaptı         
20:43
Bakan Koca, 3 ilimizde yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı Bakan Koca, 3 ilimizde yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı         
20:20
Son Dakika: Türkiye'de 22 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1212 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1212 yeni vaka tespit edildi         
20:18
Milli hava savunma sistemi Hisar-O, Suriye sınırına konuşlandırıldı Milli hava savunma sistemi Hisar-O, Suriye sınırına konuşlandırıldı         
20:16
Eski Beşiktaşlı Mario Gomez, boş tribünler önünde futbola veda edecek Eski Beşiktaşlı Mario Gomez, boş tribünler önünde futbola veda edecek         
20:08
Barcelonalı Lionel Messi ile Griezmann antrenmanda kavga etti Barcelonalı Lionel Messi ile Griezmann antrenmanda kavga etti         
19:49
Bir kadınla dans eden Maradona, pantolonunu indirip kalçasını gösterdi Bir kadınla dans eden Maradona, pantolonunu indirip kalçasını gösterdi         
19:34
15 yaşındaki çocuk, 50 yaşındaki komşusunu bıçaklayarak öldürdü 15 yaşındaki çocuk, 50 yaşındaki komşusunu bıçaklayarak öldürdü         
19:33
Meteoroloji, 3 il için sağanak, dolu ve hortum uyarısında bulundu Meteoroloji, 3 il için sağanak, dolu ve hortum uyarısında bulundu         
19:33
Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi         
19:05
Galatasaray'ın istediği Sivassporlu Mert Hakan, Fenerbahçe ile anlaştı Galatasaray'ın istediği Sivassporlu Mert Hakan, Fenerbahçe ile anlaştı         
18:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 00:12:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AFJET Afyonspor koronavirüs testinden geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei