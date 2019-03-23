Afjet Afyonspor Ligde Kalacak"

Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, takımdaki oyuncu potansiyelini ve neler yapabileceklerini bildiğini, bu nedenle ligde kalacaklarına inandığını söyledi.

Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, takımdaki oyuncu potansiyelini ve neler yapabileceklerini bildiğini, bu nedenle ligde kalacaklarına inandığını söyledi.



Spor Toto 1. Lig ekibinin çalıştırıcısı Şimşek, bir otelde düzenlediği toplantıda, göreve geldiği günden beri takımla çok iyi bir sinerji yakalandığını ve yardımcı antrenörleriyle hiçbir adaptasyon sorunu yaşamadığını belirtti.



Takımın maçlardaki performansından çok memnun olduğunu dile getiren Şimşek, şöyle konuştu:



"Ben geldiğim ilk gün de söyledim, şimdi de Afjet Afyonspor ligde kalacak diye söylüyorum. Bunu da laf olsun diye söylemiyorum. Bu takımdaki oyuncu potansiyelini ve neler yapabileceklerini görüyorum. Daha iyisini de yapabileceklerini düşünüyorum. Geçtiğimiz haftalardaki Gençlerbirliği maçında, bizim takımımız için 3-5 gol yiyecek diye beklendi. Biz, o maçta berabere kaldık hatta yenebilirdik, iyi pozisyonlar bulan takım bizdik. Yine, Giresunspor'u yendik. Geçen hafta da Denizlispor'la oynadığımız maçta 20-25 dakika haricinde daha üstün oynadığımızı düşüyorum. O yüzden bizim çocuklara çok güveniyorum."



Şimşek, sakatlık ve cezalı oyuncu olmaması durumunda ligde iyi bir konuma geleceklerine inandığını vurguladı.



Oyuncuların maça çıkma konusunda çok istekli olduklarına dikkati çeken Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Takımda güzel bir rekabet var. Geldiğimiz günden beri, hemen hemen bütün oyuncuları oynatmışız. Bundan sonra da kullanmaya devam edeceğiz. Ben takımımı iyi görüyorum. Tabii ki sakat oyuncularımız ve ufak tefek sıkıntılarımız var. Bunlar bahane yapılacak şeyler değil. Biz, elimizdeki mevcut kadroyu en güzel şekilde sahaya çıkarmaya uğraşıyoruz."



"Seyircisiz bir takımın hiçbir anlamı yok"



Taraftarın maçlara gösterdikleri ilginin takımı çok iyi motive ettiğine değinen Şimşek, şunları kaydetti:



"Geldiğimiz günden beri taraftarlarımız bizi çok iyi destekliyor. Bunu kesinlikle devam ettirsinler. Gerçekten futbol maçları seyircisiz olmaz. Seyircisiz bir takımın hiçbir anlamı yok. İşte Osmanlıspor takımı ligde 3. sırada. Hocası, '50-100 kişi seyirci geliyor, bu bizi motive etmiyor' diye açıklama yapmış. Yani, seyirci bir motivedir. Afjet Afyonspor'un seyirci desteğine ligin bitimine kadar ihtiyacı var."

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