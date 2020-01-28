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Afjet Afyonspor, Sarıyer maçının tribün gelirini depremzedelere bağışlayacak
6 saat önce
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Afjet Afyonspor, 21. haftadaki Sarıyer maçının tribün gelirini, Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki depremde zarar gören vatandaşlara bağışlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:58 Kaynak: AA
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Afjet Afyonspor, 21. haftadaki Sarıyer maçının tribün gelirini, Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki depremde zarar gören vatandaşlara bağışlayacak.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Pazar günü Sarıyer maçının tüm bilet gelirleri depremde zarar gören vatandaşlarımıza gönderilecektir. Yine, bugünden itibaren 3 mağazamızdan alınacak bütün ürünlerin tüm gelirleri de depremzedelere gönderilecektir." ifadeleri kullanıldı.
2. Lig Beyaz Grup'taki Afjet Afyonspor-Sarıyer maçı, 2 Şubat Pazar günü Afyonkarahisar Zafer Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak.
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