Afjet Afyonspor, Sarıyer maçının tribün gelirini depremzedelere bağışlayacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Afjet Afyonspor, Sarıyer maçının tribün gelirini depremzedelere bağışlayacak - Son Dakika Spor

Afjet Afyonspor, Sarıyer maçının tribün gelirini depremzedelere bağışlayacak

6 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Afjet Afyonspor, 21. haftadaki Sarıyer maçının tribün gelirini, Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki depremde zarar gören vatandaşlara bağışlayacak.

Afjet Afyonspor, Sarıyer maçının tribün gelirini depremzedelere bağışlayacak, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Afjet Afyonspor, 21. haftadaki Sarıyer maçının tribün gelirini, Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki depremde zarar gören vatandaşlara bağışlayacak.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Pazar günü Sarıyer maçının tüm bilet gelirleri depremde zarar gören vatandaşlarımıza gönderilecektir. Yine, bugünden itibaren 3 mağazamızdan alınacak bütün ürünlerin tüm gelirleri de depremzedelere gönderilecektir." ifadeleri kullanıldı.

2. Lig Beyaz Grup'taki Afjet Afyonspor-Sarıyer maçı, 2 Şubat Pazar günü Afyonkarahisar Zafer Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak.

Sarıyer, Elazığ, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Naci Görür, Manisa depremini yorumladı: Endişe edilecek bir şey yok
Mühüre rağmen hasarlı binalara geri döndüler! Ölüme meydan okuyarak yaşıyorlar Elazığ depreminin simgesi Azize: Hiçbir zaman inancımı kaybetmedim Prof. Dr. Naci Görür'den yeni uyarı: Kahramanmaraş ve Karlıova'ya doğru tehdit arttı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 22:56:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Afjet Afyonspor, Sarıyer maçının tribün gelirini depremzedelere bağışlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]