AFJET Afyonspor, Teknik Direktör Özgür Zengin ile anlaştı - Son Dakika

AFJET Afyonspor, Teknik Direktör Özgür Zengin ile anlaştı

AFJET Afyonspor'un teknik sorumlusu Serhat Gülpınar hiçbir resmi maça çıkmadan görevini bıraktı.

AFJET Afyonspor, Teknik Direktör Özgür Zengin ile anlaştı, System.String[]

AFJET Afyonspor'un teknik sorumlusu Serhat Gülpınar hiçbir resmi maça çıkmadan görevini bıraktı. AFJET Afyonspor Gülpınar'ın yerine ise teknik adam Özgür Zengin ile prensipte anlaşma sağladı.

2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden AFJET Afyonspor, yarın ilk maçına çıkacak. Afyonspor evinde Gümüşhanespor'u konuk edecek. Takım içindeki uyum sağlanıp oyuncularla da anlaşma yapılmasından sonra teknik sorumlu Serhat Gülpınar ve yardımcıları görevi bıraktı.

Teknik adam arayışında Özgür Zengin ile görüşen AFJET Afyonspor'da, Zengin ilk olarak antrenmana çıktı. Anlaşılması halinde ise Özgür Zengin'e Özgür Doğramacı yardımcılık yapacak. - AFYONKARAHİSAR

Serhat Gülpınar, Gülpınar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 17:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor AFJET Afyonspor, Teknik Direktör Özgür Zengin ile anlaştı - Son Dakika Spor

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