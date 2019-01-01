Son Dakika Haberleri: Afjet Afyonspor Transfer Atağına Geçti

Afjet Afyonspor Transfer Atağına Geçti

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig takımlarından Afjet Afyonspor transfer atağına geçti.

Afjet Afyonspor Transfer Atağına Geçti, System.String[]
Spor Toto 1. Lig takımlarından Afjet Afyonspor transfer atağına geçti.

Lig'in ilk yarısında istediği başarıyı elde edemeyen Afjet Afyonspor, ara transfer döneminin başlaması ile Elazığspor'dan Emre Öztürk ile Akhisarspor'dan orta saha oyuncusu Onurcan Güler'i renklerine bağladı. Kulüp Başkanı Salih Sel'in katılımı ile her iki futbolcu mukavele imzaladı.

Afjet Afyonspor ilk yarıda oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 10'da yenilgi alarak puan cetvelinde 16. sırada tamamladı. 1. Lig ekibi, 2 Ocak 2019 Çarşamba günü Afyonda kendi tesislerinde toplanarak 10 günlük kamp için Antalya'ya gidecek. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

Spor
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