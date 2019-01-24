Son Dakika Haberleri: Afjet Afyonspor Transferde Hız Kesmiyor

Afjet Afyonspor Transferde Hız Kesmiyor

55 dakika önce

Transfer çalışmalarına devam eden Spor Toto 1. Lig takımlarından Afjet Afyonspor, Tetiş Yapı Elazığspor'dan ayrılan kaleci Soner Şahin'i renklerine kattı.

Afjet Afyonspor Transferde Hız Kesmiyor, System.String[]
Transfer çalışmalarına devam eden Spor Toto 1. Lig takımlarından Afjet Afyonspor, Tetiş Yapı Elazığspor'dan ayrılan kaleci Soner Şahin'i renklerine kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, Tetiş Yapı Elazığspor'dan ayrılan 37 yaşındaki kaleci Soner Şahin'le 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:54 Kaynak: İHA

Elazığspor, Spor
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