Afjet Afyonspor Transferde Hız Kesmiyor
55 dakika önce
Transfer çalışmalarına devam eden Spor Toto 1. Lig takımlarından Afjet Afyonspor, Tetiş Yapı Elazığspor'dan ayrılan kaleci Soner Şahin'i renklerine kattı.
Transfer çalışmalarına devam eden Spor Toto 1. Lig takımlarından Afjet Afyonspor, Tetiş Yapı Elazığspor
'dan ayrılan kaleci Soner Şahin'i renklerine kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, Tetiş Yapı Elazığspor'dan ayrılan 37 yaşındaki kaleci Soner Şahin'le 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:54 Kaynak: İHA
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