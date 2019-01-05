Afjet Afyonspor, Uğur Akdemir'i Transfer Etti
29 dakika önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor, Boluspor'dan Uğur Akdemir'i kadrosuna kattı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor, Boluspor
'dan Uğur Akdemir
'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki defans oyuncusu Uğur Akdemir'le 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Uğur Akdemir'in, mor-beyazlıların Antalya
kampına dahil olduğu bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:51 Kaynak: AA
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