Son Dakika Haberleri: Afjet Afyonspor, Uğur Akdemir'i Transfer Etti

Afjet Afyonspor, Uğur Akdemir'i Transfer Etti

29 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor, Boluspor'dan Uğur Akdemir'i kadrosuna kattı.

Afjet Afyonspor, Uğur Akdemir'i Transfer Etti, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor, Boluspor'dan Uğur Akdemir'i kadrosuna kattı.


Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki defans oyuncusu Uğur Akdemir'le 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Uğur Akdemir'in, mor-beyazlıların Antalya kampına dahil olduğu bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:51 Kaynak: AA

Boluspor, Uğur Akdemir, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bir Dönem Türk Futbolunun Geleceği Olarak Gösterilen Muhammed Demirci, İstanbulspor'da Kamp Kadrosuna Alınmadı Medipol Başakşehir'in Yeni Transferi Robinho, İmzayı Attı

FIFA Başkanı Gianna Infantino, Nusret'e Hayran Kaldı Bursaspor, Emre Taşdemir ile Yollarını Ayırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 13:20:06. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afjet Afyonspor, Uğur Akdemir'i Transfer Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]