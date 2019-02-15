Son Dakika Haberleri: Afjet Afyonspor'un Yeni Başkanı Ali Şahin

Afjet Afyonspor'un Yeni Başkanı Ali Şahin

1 saat önce

Afjet Afyonspor Kulübünün yeni başkanı iş adamı Ali Şahin oldu.

Afjet Afyonspor'un Yeni Başkanı Ali Şahin, System.String[]
Afjet Afyonspor Kulübünün yeni başkanı iş adamı Ali Şahin oldu.

Kulüp binasında düzenlenen olağanüstü genel kurulda, görevden ayrılan Salih Sel'in yerine Ali Şahin başkanlığa seçildi.

Seçimin ardından Afjet Afyonspor'un yeni başkanı Şahin ile yönetim kurulu üyeleri, ilk ziyaretlerini Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Afyonkarahisar Şubesi'ne yaptı.

Ziyarette konuşan Şahin, "Yönetimimizi oluşturduk, görev dağılımını yaptık. Yoğun bir çalışma temposuyla, geride kalan 13 maçı da kazanmak üzere planlarımızı yapıyoruz. 'Ligde kalacak mıyız' sorusu artık gündemimizde yok." ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisar il yöneticilerine takıma destekleri dolayısıyla teşekkür eden Şahin, yeni teknik kadro ile oyunculara güvenlerinin tam olduğunu belirtti.

TSYD Afyonkarahisar Şube Başkanı Nadir Güzbey de kulüp başkanı Ali Şahin ve ekibine başarılar diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:48 Kaynak: AA

Türkiye Spor Yazarları Derneği, Afyon, Ali Şahin, Spor
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