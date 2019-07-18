Afjet Afyonspor yeni sezon hazırlıklarına başladı - AFYONKARAHİSAR

Spor
Toto 2. Lig Beyaz Gurupta mücadele edecek olan Afjet Afyonspor, yeni sezon hazırlıkları için ilk antrenmanına çıktı.
Afyonkarahisar Kocatepe
Spor Kompleksindeki sahada yapılan antrenmana 21 sporcu katıldı.
Yardımcı Teknik Direktörlerden Nihat Baştürk
gözetiminde yapılan ilk antrenmanı, Teknik Direktörlük için sözleşme imzalanması beklenen Erkan Avseven de takip etti.
Afjet Afyonspor'un geçtiğimiz günlerde yapılan olağanüstü kongresinde başkanlığına getirilen Yusuf Ulutürk ve yönetim kurulu üyeleri de çalışmayı izledi.
Mor-Beyazlılar oyuncular, düz koşu yaparak çalışmalara başlarken, ısınma hareketlerinin ardından kondisyon ağırlıklı antrenman gerçekleştirdi.
Yusuf Ulutürk, yaptığı açıklamada, geçen sezon şanssız bir sezon geçirdiklerini ve Spor Toto 1. Lig'den düştüklerini anımsattı.
Öncelikli hedeflerinin finansal durumu düzeltmek olduğunu dile getiren Ulutürk, şunları kaydetti:
"Kulübümüzün mali bir borç yükü var. Yönetim kurulu olarak öncelikli hedefimiz bu borç yükünü belli bir periyot içinde en aza indirmek. Bunu yaparken de ligde kalıcı olacak bir takımı oluşturmak. Bu konuda Afyonkarahisarlı sporseverleri de desteğe bekliyoruz. Çalışmalara 21 oyuncu ile başladık. Gençlerle birlikte bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Yeni yönetim olarak altyapıya destek vereceğiz. En az bir iki oyuncuyu gençlerden altyapıya kazandırmaya çalışacağız."