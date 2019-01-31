Son Dakika Haberleri: Afjet ve Avcılar Derneği'nden Başkan Çoban'a Ziyaret

Afjet ve Avcılar Derneği'nden Başkan Çoban'a Ziyaret

35 dakika önce

31 Mart'ta görev süresi dolacak olan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ziyaretleri devam ediyor.

Afjet ve Avcılar Derneği'nden Başkan Çoban'a Ziyaret, System.String[]
31 Mart'ta görev süresi dolacak olan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ziyaretleri devam ediyor.

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, bu kapsamda, AFJET A.Ş. Genel Müdürü Yusuf Ulutürk ve kurum idarecileri ile Afyonkarahisar Avcılar Derneği Başkanı Sabri Toktaş ve Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Güray Akan'ı makamında kabul etti. Görev yaptığı iki dönemde Afyonkarahisar'a hizmetlerinden dolayı Başkan Çoban'a teşekkür eden AFJET A.Ş. Genel Müdürü Yusuf Ulutürk, ziyaret anısına Başkan Çoban'a azim, şans ve kararlılığına simgesi olan koi balığı taşı hediye etti. Afyonkarahisar Avcılar Derneği Başkanı Sabri Toktaş ise Başkan Çoban'ın hem ilimizin gelişimine hem de sivil toplum kuruluşlarına çok büyük katkılar sağladığını belirterek teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:40 Kaynak: İHA

Burhanettin Çoban, Avcılar, Afyon, Güncel
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