Üye Girişi
Afla tıp fakültesine dönüp 74'ünde mezun olan Nimet Süner Torun: En çok torunum mutlu oldu - Son Dakika

Afla tıp fakültesine dönüp 74'ünde mezun olan Nimet Süner Torun: En çok torunum mutlu oldu

11.07.2021 07:27
Afla tıp fakültesine dönüp 74'ünde mezun olan Nimet Süner Torun: En çok torunum mutlu oldu, System.String[]

Yıllar önce Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni kazandı.

Yıllar önce Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni kazandı. Evlendi, eşinin yurtdışı görevi için 3'üncü sınıfta okulunu bırakmak zorunda kaldı ama bu, onun bir gün doktor olmasına engel olamadı. 74 yaşında olsa bile... Nimet Süner Torun'la, hayallerini yarıda bırakanlara umut olacak bir söyleşi yaptık...

Tıp fakültesine ilk giriş tarihiniz nedir?

1964'te İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girdim. Ondan sonra bir süre ara verdim tahsilime. Geri döndüğümde, devamsızlıktan dolayı  kaydımın silinmiş olduğunu gördüm. Aşağı yukarı 50 sene geçti üzerinden. Bir gün televizyonda af çıktığını öğrendim ve döndüm okuluma. Çok şükür de bitirdim.

Okulu neden bırakmak zorunda kalmıştınız?

Evlendim, kısa bir ara vermem gerekiyordu bu yüzden. Evlilik arifemde eşimin yurtdışı görevi söz konusu oldu. O bir-iki sene sürdü. Döndüğümde fakülte haklı olarak devamsızlıktan dolayı kaydımı silmişti. Annem, babam ve kardeşlerim çok üzülmüştü. Hatta kız kardeşim şimdi "Annem ve babam bu dünyada değil, öbür tarafta onları mutlu ettin" diyor.

Afla tıp fakültesine dönüp 74'ünde mezun olan Nimet Süner Torun: En çok torunum mutlu oldu

Nimet Süner Torun yukarıda, oğlu ve büyük torunuyla birlikte...

HAFIZAM ZAYIFLAMIŞTI

Ailenizin ve çevrenizin tutumu bu süreçte nasıl oldu?

Çok çok memnun oldular. Özellikle ailem ve 60 senelik arkadaşlarım... Beni tanıyan kim varsa takdir etti. Okulunu bırakmış olanlar benden sonra okullarına başlamak istedi. Herhalde en çok sevinen torunum oldu diyebilirim. Torunum birinin bir yerinde ufacık yara görse hemen "Benim babaannem doktordur, o size gelip baksın" diyor. İftiharla bahsediyor benden. Örnek alıyor babaannesinin yaptığını.

Önyargılı tutumlarla karşılaştınız mı okula döndüğünüzde?

Okul sürecinde genç arkadaşlarım oldu tabii. Önce beni yadırgadılar, kim olduğumu anlayamadılar. Öğrenci miyim yoksa onların dersini takip eden bir öğretim görevlisi miyim, anlamakta zorlandılar. Yavaş yavaş yanıma yaklaştılar. Öğretim üyelerinin dikkatini çok çektim. "Siz niye buradasınız, kimsiniz" gibi sorular sordular. Öğrenci olduğumu duyunca çok sevindiler aslında ama yadırgayanlar da oldu. Mesela "Ben profesör oldum ama şu yaşta başla deseler tıp fakültesine başlamaya cesaret edemezdim, tebrik ederim" gibi yorumlar yapanlar da oldu. "Bu saatten sonra aldığın diplomayı ne yapacaksın, duvara mı asacaksın" diye şaka yapan öğretim görevlileri de... Ama genel olarak tüm personelle aram çok iyiydi.

Gençlere, yaş alanlara, kadınlara, pek çok insana ilham oldunuz. Neler tavsiye edersiniz insanlara?

Hayallerinin peşinde koşsunlar, gerçekleştirmek için ellerinden ne geliyorsa yapsınlar. Evlilik de dahil, hangi nedenlerle olursa olsun hayallerinden vazgeçmesinler.

Yaşın okul hayatında bir engel olmadığını gösterdiniz bize. Bu süreçte zorluk yaşadınız mı?

Zorluk yaşanmaz mı, elbette yaşanır. 20'li yaşlardaki çocuklarla aynı kulvarda koşuyorsunuz, bu gerçekten zorlayıcı. Gençlerle başa çıkmak çok zordu, onlar bir çalışıyorsa benim beş çalışmam gerekiyordu. Zaman zaman hafızamın zayıflamış olduğunu fark ettim. Ben hafızama güvenen bir insanım aslında ama baktım ki bir okumak yeterli gelmiyor, birkaç kere okumam gerekiyor... Sosyal hayatta çok fazla kopukluk oldu. Ben yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerine sık giden ve bu seyahatleri seven bir insanım. Önceden çok sosyal bir insandım ama bunları unuttum. Oğlumun evine misafirliğe gidecek zamanım bile olmadı. Oğluma "Ertesi gün sınavım var, gelemem" gibi şeyler dedim. Ayrı geçirdiğim yılbaşları ve bayramlar oldu.

Tüm bu süreçte hobilerinize, kendinize zaman ayırma fırsatınız oldu mu peki?

Kendime hiç zaman ayıramadım. İspanyolca dersleri alıyordum, dans derslerine gidiyordum, pilates yapıyordum, sirtaki oynuyordum, bilgisayar dersleri alıyordum... Tüm bunlara ara vermek zorunda kaldım çünkü vaktim asla yetişmiyordu.

Afla tıp fakültesine dönüp 74'ünde mezun olan Nimet Süner Torun: En çok torunum mutlu oldu

AİLE YA DA İŞYERİ HEKİMİ OLABİLİRİM

İdealinize kavuştuğunuzda neler hissettiniz?

Ben herhalde çok soğukkanlı bir insanım çünkü bu durumu çok doğal karşıladım. 'Olması gereken oldu' gibi düşündüm. Keşke gençler gibi mezun olduğum için atlayıp zıplayıp ortalarda dans etseydim... Ama son derece 'cool' bir duruşla izledim.

Uzmanlığınızı ne üzerine yapacaksınız? Hedefleriniz ne?

TUS'a girmeyi pek göze alacağımı zannetmiyorum. 74 yaşındayım ve artık son çeyreğe girmiş durumdayım. Gençlikte hedefim genel cerrahi veya kadın doğum alanında uzmanlaşmaktı. Ama şimdi çok zor. Başlangıçta sadece bitirmek üzerine bir hayalim vardı ama şimdi düşündüğümde aile hekimi olabilirim, işyeri hekimliği yapabilirim. Çok uzun soluklu bir şeye başlamayı düşünmüyorum. Ömrüm bu kadar uzun değil. Hayatımla ilgili de, yeniden seyahat planları yapmayı düşünüyorum. İşyeri hekimliğinin kursları var, bunları almak istiyorum mesela.

Afla tıp fakültesine dönüp 74'ünde mezun olan Nimet Süner Torun: En çok torunum mutlu oldu

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Evlilik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Afla tıp fakültesine dönüp 74'ünde mezun olan Nimet Süner Torun: En çok torunum mutlu oldu - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Uyanık kardeşten akılalmaz plan! Boşanmadan ikinci kez nikah kıymak için abisinin kimliğini kullandı 08:16 Uyanık kardeşten akılalmaz plan! Boşanmadan ikinci kez nikah kıymak için abisinin kimliğini kullandı Göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 12 ölü, 20 yaralı 05:06 Göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 12 ölü, 20 yaralı Çağla Şıkel, Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı iddialarını yalanladı 00:03 Çağla Şıkel, Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı iddialarını yalanladı
Sert Türkiye çıkışlarıyla bilinen Yunan Bakan Dendias'tan, Atatürk vurgulu Erdoğan övgüsü 23:05 Sert Türkiye çıkışlarıyla bilinen Yunan Bakan Dendias'tan, Atatürk vurgulu Erdoğan övgüsü Fatih Terim'den transfer itirafı: Transferlerin tamam olduğu bir sezon hatırlamıyorum 21:44 Fatih Terim'den transfer itirafı: Transferlerin tamam olduğu bir sezon hatırlamıyorum Diyarbakır'da namus cinayeti! Husumetlilerini sokak ortasında kurşuna dizdiler 20:14 Diyarbakır'da namus cinayeti! Husumetlilerini sokak ortasında kurşuna dizdiler
İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin nüfus haritasını yayınladı 19:07 İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin nüfus haritasını yayınladı Galatasaray, TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderdi! 5 futbolcuyu listeye almadı 18:29 Galatasaray, TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderdi! 5 futbolcuyu listeye almadı

Son Dakika Haberleri
19:03 Sedye üstünde hayatta kalma savaşı! Kocasının bıçakladığı kadın yaşamını yitirdi
19:02 Kaan Yıldırım- Çağla Şikel aşkında gözler eski eşe çevrildi! Yıllar önceki açıklamaları hatırlandı
18:38 Rus Sağlık Bakanı aşı olanlara bu çağrıyı yaptı: Aşıdan hemen sonra cinsel ilişkiye girmeyin
18:37 İş görüşmesi gitmişti, hayatının kabusunu yaşadı! Kayıp iş insanının kaçırıldığı ortaya çıktı
18:35 İki kardeşin fıkra gibi arazi kavgası! 92 yaşındaki babaları dikenli tellerden atlayıp eve giriyor
18:33 Irak'tan, Tunceli'ye delta varyantı taşıdılar! 52 kişi karantinada
18:30 Rize'de denizde kaybolan kişinin cesedi Gürcistan kıyısına vurdu
18:28 Galatasaray, TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderdi! 5 futbolcuyu listeye almadı
18:27 Ege Deniz'inde 4.3 büyüklüğünde deprem
18:26 Memleket Partisi'ne geçen Meclis Üyesi saldırıya uğradı! Saldırının arkasında CHP'li gençlerin olduğu öne sürüldü
Avrupa Şampiyonası final maçı öncesi şarkı krizi yaşanıyor! Söz yazarı tepki gösterip Türkiye maçını örnek gösterdi Avrupa Şampiyonası final maçı öncesi şarkı krizi yaşanıyor! Söz yazarı tepki gösterip Türkiye maçını örnek gösterdi         
08:19
Vapur iskelesine yakın yerde bulunan cansız beden ekipleri harekete geçirdi Vapur iskelesine yakın yerde bulunan cansız beden ekipleri harekete geçirdi         
07:16
Ünlü şarkıcı Işın Karaca Ünlü şarkıcı Işın Karaca "file dönmüşsün" diyen takipçisine cevap verdi: Kalbini yıkat         
00:46
2 çocuk annesi kadın, arabanın içinde 16 yaşındaki çocuğa tecavüz ederken yakalandı 2 çocuk annesi kadın, arabanın içinde 16 yaşındaki çocuğa tecavüz ederken yakalandı         
23:30
13 yaşında doğum yaptı! Şimdiki halini ve kızını görenler inanamıyor 13 yaşında doğum yaptı! Şimdiki halini ve kızını görenler inanamıyor         
22:43
Kırkpınar'da korkutan anlar! Başpehlivan Recep Kara hastaneye kaldırıldı Kırkpınar'da korkutan anlar! Başpehlivan Recep Kara hastaneye kaldırıldı         
20:19
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, siyah bikinili fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, siyah bikinili fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi         
19:16
Bakan Varank'tan Naci Görür'e ağır sözler: Güya profesör unvanı olan, çürümüş zihniyetin temsilcisi Bakan Varank'tan Naci Görür'e ağır sözler: Güya profesör unvanı olan, çürümüş zihniyetin temsilcisi         
18:50
Datça'da sahilinde endişelendiren görüntü! Müsilaj zannettikleri kirliliğin yağ ve deterjan karışımı olduğu ortaya çıktı Datça'da sahilinde endişelendiren görüntü! Müsilaj zannettikleri kirliliğin yağ ve deterjan karışımı olduğu ortaya çıktı         
18:12
Vahşi ayı, talihsiz adamı parçalara ayırmış! Kardeşleri cansız bedenini görünce hıçkırıklara boğuldu Vahşi ayı, talihsiz adamı parçalara ayırmış! Kardeşleri cansız bedenini görünce hıçkırıklara boğuldu         
18:08
Teknoloji devlerinin Türkiye'de telefon üretimine başlamasıyla fiyatlar 1.500 TL'ye kadar indi Teknoloji devlerinin Türkiye'de telefon üretimine başlamasıyla fiyatlar 1.500 TL'ye kadar indi         
16:29
Müge Anlı'da sinir krizi geçiren Osman Büyükşen, bu kez de sosyal medyadan veryansın etti Müge Anlı'da sinir krizi geçiren Osman Büyükşen, bu kez de sosyal medyadan veryansın etti         
15:01
Elif'in ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı Elif'in ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı         
13:40
Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler         
11:54
Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü         
11:43
Türk mühendislerinin çığır açacak buluşunu Harvard satın aldı! Geliştirdikleri cihaz birçok hastalığa umut olacak Türk mühendislerinin çığır açacak buluşunu Harvard satın aldı! Geliştirdikleri cihaz birçok hastalığa umut olacak         
10:34
Dubai'de çırılçıplak poz veren kadınlar, bu kez de Karabağ'da ortaya çıktı! Yine gözaltına alındılar Dubai'de çırılçıplak poz veren kadınlar, bu kez de Karabağ'da ortaya çıktı! Yine gözaltına alındılar         
10:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2021 08:50:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Afla tıp fakültesine dönüp 74'ünde mezun olan Nimet Süner Torun: En çok torunum mutlu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement