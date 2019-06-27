Son Dakika Haberleri: Aflatoksinden arındırılmış biber tohumuna İsrail talip oldu
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Aflatoksinden arındırılmış biber tohumuna İsrail talip oldu

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta bir girişimci, beş yıllık çalışması sonucu TÜBİTAK desteğiyle aflatoksinden arındırılmış, sapından kolay kopan biber tohumu geliştirdi, ilk müşterisi İsrail oldu.

Aflatoksinden arındırılmış biber tohumuna İsrail talip oldu, System.String[]
Kahramanmaraş'ta bir girişimci, beş yıllık çalışması sonucu TÜBİTAK desteğiyle aflatoksinden arındırılmış, sapından kolay kopan biber tohumu geliştirdi, ilk müşterisi İsrail oldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:13 
Kahramanmaraş, İsrail, Ekonomi
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