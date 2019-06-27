Aflatoksinden arındırılmış biber tohumuna İsrail talip oldu
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta bir girişimci, beş yıllık çalışması sonucu TÜBİTAK desteğiyle aflatoksinden arındırılmış, sapından kolay kopan biber tohumu geliştirdi, ilk müşterisi İsrail oldu.
Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:13
'ta bir girişimci, beş yıllık çalışması sonucu TÜBİTAK desteğiyle aflatoksinden arındırılmış, sapından kolay kopan biber tohumu geliştirdi, ilk müşterisi İsrail
oldu.
Aflatoksinden arındırılmış biber tohumu geliştirdi, ilk müşterisi İsrail oldu
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