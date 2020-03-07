AFP: Erdoğan, Ege Denizi'nden göçmen geçişlerinin durdurulması için emir verdi - Son Dakika
Son Dakika Dünya AFP: Erdoğan, Ege Denizi'nden göçmen geçişlerinin durdurulması için emir verdi - Son Dakika Dünya

AFP: Erdoğan, Ege Denizi'nden göçmen geçişlerinin durdurulması için emir verdi

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ege Denizi'nden göçmen geçişlerinin durdurulması için sahil güvenlik birimlerine emir verdiği öne sürüldü.

AFP: Erdoğan, Ege Denizi'nden göçmen geçişlerinin durdurulması için emir verdi, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ege Denizi'nden göçmen geçişlerinin durdurulması için sahil güvenlik birimlerine emir verdiği öne sürüldü.


Fransız haber ajansı AFP'nin iddiasına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'ya geçmek için Ege Denizi'ni kullanmak isteyen göçmenlerin durdurulmasını istedi.

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Recep Tayyip Erdoğan, Fransız Haber Ajansı, Cumhurbaşkanı, Ege Denizi, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 11:59 
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