AFP: Erdoğan, Ege Denizi'nden göçmen geçişlerinin durdurulması için emir verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ege Denizi'nden göçmen geçişlerinin durdurulması için sahil güvenlik birimlerine emir verdiği öne sürüldü.



Fransız haber ajansı AFP'nin iddiasına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'ya geçmek için Ege Denizi'ni kullanmak isteyen göçmenlerin durdurulmasını istedi.