AFP: Kamplardan çıkarılan Fransız kadınlar yeniden IŞİD'in eline geçti
1 saat önce
Fransız haber ajansı AFP, Suriye'nin kuzeydoğusunda Kürtler'in kontrolündeki kamplarda tutulan IŞİDli kadınlardan en az üçünün IŞİD tarafından tekrar ele geçirildiğini duyurdu
Fransız haber ajansı AFP, Suriye'nin kuzeydoğusunda Kürtler'in kontrolündeki kamplarda tutulan IŞİDli kadınlardan en az üçünün IŞİD tarafından tekrar ele geçirildiğini duyurdu.
Yargılanmayı bekleyen kadınların yakınlarının avukatları aracılığıyla ilettikleri telefon mesajlarının birinde "Bizi alanların dawla [IŞİD] olduğunu yeni anladık" dendiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 06:42
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