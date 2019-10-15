Son Dakika Haberleri: AFP: Kamplardan çıkarılan Fransız kadınlar yeniden IŞİD'in eline geçti
Son Dakika Dünya AFP: Kamplardan çıkarılan Fransız kadınlar yeniden IŞİD'in eline geçti

AFP: Kamplardan çıkarılan Fransız kadınlar yeniden IŞİD'in eline geçti

1 saat önce

Fransız haber ajansı AFP, Suriye'nin kuzeydoğusunda Kürtler'in kontrolündeki kamplarda tutulan IŞİDli kadınlardan en az üçünün IŞİD tarafından tekrar ele geçirildiğini duyurdu

AFP: Kamplardan çıkarılan Fransız kadınlar yeniden IŞİD'in eline geçti, System.String[]

Fransız haber ajansı AFP, Suriye'nin kuzeydoğusunda Kürtler'in kontrolündeki kamplarda tutulan IŞİDli kadınlardan en az üçünün IŞİD tarafından tekrar ele geçirildiğini duyurdu.


Yargılanmayı bekleyen kadınların yakınlarının avukatları aracılığıyla ilettikleri telefon mesajlarının birinde "Bizi alanların dawla [IŞİD] olduğunu yeni anladık" dendiği belirtildi.

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Fransız Haber Ajansı, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 06:42 
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