Afra Saraçoğlu: Derdimiz duygular olmalı
06.04.2021 07:30
All dergisinin yeni sayısına konuk olan Afra Saraçoğlu, oyuncunun güzel görünmekten çok duygulara önem vermesi gerektiğini vurguladı.
All dergisinin yeni sayısına konuk olan Afra Saraçoğlu, oyuncunun güzel görünmekten çok duygulara önem vermesi gerektiğini vurguladı.
"Fiziksel özelliklerin en az yetenek kadar ön planda olduğu bir sektördesin. Bu algı kırılmaya çalışılsa da hemen mümkün olmuyor. Ekranda iyi görünmek senin için ne kadar önemli?" sorusuna ünlü oyuncu şöyle yanıt verdi: "Ekranda iyi görünmek neden önemli bir şey olsun ki? Oyuncunun derdi duygularla olmalı, güzel görünmekle değil. İşin faaliyet kısmında yani dergi ve reklam çekimlerinde zaten yeterince güzelleşiyoruz."
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