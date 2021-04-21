Afra Saraçoğlu'nun hayali gerçek oldu - Son Dakika

Afra Saraçoğlu'nun hayali gerçek oldu

21.04.2021 07:59
Afra Saraçoğlu'nun hayali gerçek oldu, System.String[]

Yaz boyunca Afra Saraçoğlu rüzgarı esecek!

Yaz boyunca Afra Saraçoğlu rüzgarı esecek! Son yılların yükselen yıldızlarından olan ünlü oyuncu, yaz sezonu için üç büyük markayla anlaşma imzalayarak, onların reklam yüzleri oldu.

Çağan Irmak'ın yönettiği yeni dizisiyle de yakında ekranla buluşacak olan Saraçoğlu, kendine güzel bir hediye aldı!

HAYALİNDEKİ OTOMOBİL

23 yaşındaki güzel oyuncu, kendini ödüllendirmek için 650 bin liralık bir BMW X1    satın aldı.

Kazandığı paralarla hayalindeki otomobile kavuşan Afra Saraçoğlu'nu her an sokaklarda yeni oyuncağıyla tur atarken görebiliriz! İyi günlerde kullanması dileğiyle...

Bozcaada'ya çağırıyor

Base İstanbul Agency'nin kreatif direktörü Seda Vardar, yeni markası Maia ile herkesi Bozcaada'ya davet ediyor.

Doğanın gücünden ilham alarak Bozcaada'da kurulan Maia, lokal markaların, tasarımcıların ürünleriyle yaz gibi keyifli bir alışveriş deneyimi sunmayı hedefliyor.

Yüzde 100 keten kumaşlardan, bambulardan, doğal taşlardan oluşan Maia koleksiyonu tekstil,  ev dekorasyonunu ve aksesuvarı kapsıyor.

Tamamı kurucusu Seda Vardar'ın tasarımı ve seçkisi olan koleksiyon mayıs itibarıyla beğeniye sunulacak.

Bozcaada'ya gidemeyenler için de online mağazası hizmete girecek. Yolu açık olsun...

Büyükannesinin masalını kitap yaptı

700 milyon dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin işkadınlarından olan Serra Sabancı'nın çocukken büyükannesinden dinlediği masal, Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı yararına kitap oldu!

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Sabancı'nın masalı, çocuklara hayvan ve doğa sevgisi kazandırma amacı taşıyor.

"Papuduk" isimli kitap seti, Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı işbirliğiyle daha çok çocuğa ulaşacak. Serra Sabancı'nın büyükannesinin masallarında dinlediği tavşan Papuduk, Sabancı Vakfı Fark Yaratanı Tolga Öztorun ile yaratıcı drama eğitmeni Lider Hepgenç'in kalemiyle ve Ece Zeber'in çizgileriyle yeni maceralara atıldı. Prof. Dr. Feyza Çorapçı'nın gözüyle değerlendirilen hikayeler, Tekir Kitap etiketiyle yayımlandı.

Yeni projesinin bitişini iple çekiyor

Aile şirketleri Seba İnşaat'ta üç yıldır Satış Pazarlama Koordinatörü olarak çalışan Lara Keçeli, bugünlerde heyecan içinde. Geçen yıl Bodrum Gündoğan'da inşaatına başlanan Seba Mare Gündoğan projesinin heyecanını yaşayan Keçeli, tüm enerjisini kullandığı bu projenin hayata geçeceği günü iple çekiyor. Temmuzda tamamlanacak projenin şehre vizyon ve değer katacağına inanan Lara Keçeli, iş yaşamındaki başarılı çalışmalarıyla tüm çevresi tarafından takdir topluyor. Engin ve Selen Keçeli çiftinin kızı olan Lara Keçeli, Londra'da geçirdiği başarılı bir eğitim hayatından sonra aile şirketinde çalışmaya başlamıştı.

Dünyaya açılmayı hedefliyorlar

Tanınmış model Günay Musayeva, Azerbaycanlı iş insanı Zara Yeganova'la birlikte Aeeda'm markasını kurdu. Yeganova'nın yatırımcı olduğu, annesi Aida'dan ilhamla yarattığı Aeeda'm, özgün tasarımcıların ürünlerinin satıldığı bir departman mağazacılık konsepti. Kadın-erkek için giyim, aksesuvar, ayakkabı, çanta koleksiyonlarının yanı sıra, parfüm, saat ve mücevher gibi özel ilgi alanlarına yönelik tasarımlar ve ev dekorasyonuna yönelik ürünler de satışta olacak. İlk mağazasını Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi'nde açan ortaklar, Bakü'den başlayarak dünyanın yeni cazibe noktalarında, Aeeda'm markasıyla projeler hayata geçirmeyi hedefliyor. Mağazada yer alan tasarımlar, dijital platformlarda da moda takipçilerinin beğenisine sunuldu.

Afra Saraçoğlu'nun hayali gerçek oldu

Afra Saraçoğlu, Bozcaada, Türkiye, Kitap, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Afra Saraçoğlu'nun hayali gerçek oldu - Son Dakika Magazin


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