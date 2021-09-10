Afra Saraçoğlu parayı değil tiyatroyu seçti

BKM'den O3 Medya'ya, Gold Film'den Ay Yapım'a, farklı yapım şirketlerinin iddialı dizileri için gelen teklifleri reddeden Afra Saraçoğlu, DasDas'ın yeni oyununda rol almak için el sıkıştı. Mert Fırat'ın yöneteceği oyunla bu sezon sadece tiyatro sahnesinde hayranlarıyla buluşacak olan Saraçoğlu şimdiden çok heyecanlı.

ER MEYDANINA ÇIKACAK

Yakında provalara başlayacak olan Afra Saraçoğlu'nun rol alacağı oyunun içeriği gizemini koruyor. Ama aldığım duyumlara göre oyun, hem senaryosuyla, hem Mert Fırat'ın yönetmenliğiyle hem de oyuncu kadrosuyla tiyatro sezonunun en iddialı yapımlarından olacak. En son "Yeşilçam" dizisinde Çağatay Ulusoy ile başrol oynayan Saraçoğlu'nun reddettiği diziler arasında "Üç Kuruş", "El Kızı", "İntiba", "Destan", "İyi Adamın 10 Günü", "Kanunsuz Topraklar" gibi yeni sezonun iddialı yapımları var. Televizyonda başrol oynayarak bir sezon boyunca kazanabileceği yüksek meblağı elinin tersiyle iten güzel oyuncu, "Önce kariyerim" diyerek rüştünü tiyatro sahnesinde ispatlamak istiyor.

Antrenmanlarını aksatmıyor

Cemiyetin ünlü ismi Emir Tamer, eşi Ayça Tamer ve 1.5 yaşındaki kızları Defne ile yazın son demlerinin tadını Hillside'da çıkarıyor. Çift gün boyu denize girip Defne'yle oyunlar oynarken, Emir Tamer sörf yapmayı da ihmal etmiyor. Uzun yıllardan beri dalga sörfü sporunu başarıyla yapan Tamer, bu tatilde de geleneği bozmadı. Tamer, her fırsatta board'un üzerine çıkarak antrenmanlarını aksatmıyor.

Tatil sonrası alışveriş turu

İş dünyasının ünlü ismi Atalay Demirbaş ve sunucu eşi Yasemin Demirbaş, geçtiğimiz gün Zorlu Center'daydı. Uzun bir yaz tatili sonrası şehre dönen çift, alışverişe çıkmıştı. Uzun süre Beyaz TV'de "Nedir Bu?" isimli programı hazırlayıp sunan Yasemin Demirbaş, yeni sezonda farklı projelerle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Bubi'den Bodrum'da sergi

Çağdaş sanatın önde gelen isimlerinden Bubi, Bodrum Zai'deki "Kafesler" adlı sergisinin açılışını ünlü konukların katılımıyla gerçekleştirdi. Serginin ev sahipliğini, Artsa Consultancy kurucusu Selcan Atılgan ve Dursun Gündoğdu üstlendi.

Sanatçının son 2 yıl içinde ürettiği 50 eseri sergide yer aldı.

Yurtiçinde ve yurtdışında birçok kişisel sergi açan, eserleri Sotheby's ve Christie's gibi dünyaca ünlü müzayede kuruluşlarında alıcı bulan Bubi'nin yeni sergisi, 4 Ekim'e kadar Bodrum Zai'de ziyaret edilebilir.

Yeni yaşını dostlarıyla kutladı

Maslak Yapı Yönetim Kurulu Üyesi ve cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Derya Ayaydın, yeni yaşını Beykoz Konakları'nda yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Keyifli bir organizasyonla dostlarıyla bir arada olmanın mutluluğunu yaşayan genç işkadını, üzerinde "D" harfi bulunan pastanın mumlarını onlarla birlikte üfledi. Güzel geçen kutlamada ünlü şarkıcı Deha Bilimlier sahne alarak, hem doğum günü kızına hem de konuklara eğlenceli anlar yaşattı.