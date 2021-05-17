Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu, Uskumruköy'e taşındı

Yaklaşık iki yıldır birlikte olan oyuncu çift Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu, birlikte yaşamaya başladı. Kendi evlerinden çıkarak ortak ev tutan çift, yaşamak için İstanbul'un en uzak noktasını, Uskumruköy'ü tercih etti!

Şu sıralar ekranların en popüler genç oyuncularından olan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu, birbirlerine daha fazla zaman ayırmak için böyle bir karar almış. Şehrin kalabalığından uzakta, doğayla iç içe bir yaşamı tercih eden ikili, arzu ettikleri hayatı Uskumruköy'de bulmuş! Ben de güle güle oturmalarını diliyorum...

Yeni veliaht yolda!

Gürsoy Şirketler Grubu'na yeni bir veliaht geliyor!

Galatasaray'ın eski asbaşkanlarından Ergun Gürsoy'un küçük oğlu Ömer Gürsoy baba oluyor. 2017 yılında hayatını, Atakaş Şirketler Grubu Başkanı Recep Atakaş'ın kızı Gökçe Atakaş ile birleştiren Ömer Gürsoy ilk kez baba olmanın heyecanını yaşayacak.

Aldığım duyumlara göre Gökçe Gürsoy, 8 aylık hamileymiş ve bir erkek bebek bekliyormuş. Gelecek ay Maslak'ta özel bir hastanede bebeklerini kucaklarına alacak olan çifti ben de şimdiden kutluyorum.

Miami öncesi Maldivler

Geçtiğimiz ekim ayından bu yana birlikte olan genç iş insanı Baran Süzer ve top model Nibar Madar, bayram tatilini Maldivler'de geçirdi. Geçtiğimiz aylarda evlilik için ilk adımı atarak, sevgilisini ailesiyle tanıştıran Baran Süzer, Miami'deki yoğun iş trafiğinden önce Maldivler'de tatil yaparak stres attı. Maldivler'in muhteşem doğasında baş başa birkaç gün geçiren sevgililer, sonrasında Baran Süzer'in iş görüşmeleri için Miami'ye uçtu.

Beach'te modern ocakbaşı

Bodrum'un gözde yerlerinden Gündoğan'a, yepyeni bir mekan geliyor. Küçükbük'te Mare Deluxe Residence içinde yer alan, Fatih Yollu, Nedim Kaya ve Danış Ulaç'ın sahibi olduğu "Danış Bodrum Beach ve Restoran" beach, restoran ve modern ocakbaşı konsepti ile misafirlerini ağırlayacak.

Gündüz deniz mahsulleri ile birlikte Akdeniz ve İtalyan mutfağı, akşam modern ocakbaşı konsepti ile Antep ve Hatay mezelerinin yanı sıra Ege mezelerini misafirlerinin beğenisine sunacak olan Danış Bodrum, özel menüsü ile birlikte ünlü isimlerin DJ performansıyla da sezona iddialı bir giriş yapacak.