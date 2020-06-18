AFRICOM Rus savaş uçaklarının Libya'daki Cufra Üssü'nden kalkış anına ait fotoğrafları yayınladı

ABD'nin Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM), Rus yapımı MiG-29 tipi savaş uçağının Cufra Hava Üssü'nden kalkış yaptığı anlara ilişkin fotoğrafları yayınladı.

ABD'nin Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM), Rus yapımı MiG-29 tipi savaş uçağının Cufra Hava Üssü'nden kalkış yaptığı anlara ilişkin fotoğrafları paylaştı. AFRICOM, fotoğrafları "Libya hava sahasında aktif Rus uçaklarına dair yeni kanıtlar" başlığı ile yayınladı. AFRICOM, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e destek vermesiyle bilinen Rusya yapımı MiG-29 tipi savaş uçaklarının, hala Libya hava sahasında aktif olduğunu duyurdu. AFRICOM, "Libya hava sahasında aktif Rus uçaklarına dair yeni kanıtlar" başlığı ile Trablus'un güneydoğusundaki Cufra Hava Üssü'nden kalkış yapan MiG-29 uçağının fotoğraflarını paylaştı.