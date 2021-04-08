Afrika "aşı pasaportu" fikrine karşı - Son Dakika

Bugüne dek 4 milyon 338 binden fazla Kovid-19 vakasının kaydedildiği Afrika'da, yaklaşık 115 bin kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, 6 Nisan'da, aşılamaların virüsün bulaşmasını engelleyip engellemediği konusundaki belirsizlik ve dünyadaki aşı adaletsizliği nedeniyle henüz "aşı pasaportuna" sıcak bakmadıklarını belirtmişti.

Öte yandan, Nkengasong, kıtada Seyşeller ve Morityus gibi ülkelerin sürü bağışıklığı için gereken aşıyı elde ettiklerini duyurdu.

Nkengasong, "Herhangi bir aşı pasaportu uygulaması olağanüstü adaletsizlikler yaratacak." ifadesini kullandı.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, yoksul ülkelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına erişimde yaşadığı zorluklardan ötürü "aşı pasaportu" fikrine karşı olduklarını açıkladı.

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