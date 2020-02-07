Afrika aşırı yoksulluğu bitirme hedefinden uzakta - Son Dakika
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Afrika aşırı yoksulluğu bitirme hedefinden uzakta

6 saat önce

ADDİS Afrika Kalkınma Bankası (AfDB), mevcut performans sürdürüldüğünde birçok Afrika ülkesinin 2030 için koyduğu "aşırı yoksulluğu" bitirme hedefine yaklaşamayacağını açıkladı.

Afrika aşırı yoksulluğu bitirme hedefinden uzakta, System.String[]

ADDİS Afrika Kalkınma Bankası (AfDB), mevcut performans sürdürüldüğünde birçok Afrika ülkesinin 2030 için koyduğu "aşırı yoksulluğu" bitirme hedefine yaklaşamayacağını açıkladı.

Etiyopya'da pazar günü başlayacak Afrika Birliği Liderler Zirvesi öncesinde yayımlanan raporda, kıtanın son yıllarda gösterdiği ekonomik performans ele alınarak, geleceğe ilişkin beklentilere yer verildi.

Tanıtım toplantısında konuşan Afrika Birliği Komisyonu Ekonomik İşleri Komiseri Victor Harison, Afrika'nın dünyadaki en genç nüfusa sahip yer olduğuna vurgu yaptı ve 1,2 milyar nüfuslu kıtanın yüzde 70'inin 18 ile 35 yaş arasında olduğunun altını çizdi.

Harison, ekonomik büyümenin şu anda stabil olduğunu ve toparlanmayı beklediğini hatırlattı.

Raporda, son 20 yıldaki büyümenin yoksullardan ziyade orta sınıf ve zenginlere yaradığı kaydedilerek "Afrika'nın 2030 için koyduğu aşırı yoksulluğu yüzde 3'e düşürme hedefini karşılayabilmesi için her yıl kişi başına tüketimin yüzde 10,25 artmasına ihtiyaç var." ifadelerine yer verildi.

Kıta ülkeleri geçen yıl ortalama yüzde 3,4 büyüme kaydederken, ortalama enflasyon ise 2019'da yüzde 9,2 oldu.

Etiyopya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:54 Kaynak: AA
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