Afrika aşırı yoksulluğu bitirme hedefinden uzakta - ADDİS - Son Dakika

Toplantıya katılanlar ve konuşmacılar

Afrika Birliği Komisyonu Ekonomik İşleri Komiseri Victor Harison'un konuşması Afrika Kalkınma Bankası (AFDB), mevcut performans sürdürüldüğünde birçok Afrika ülkesinin 2030 için koyduğu "aşırı yoksulluğu" bitirme hedefine yaklaşamayacağını açıkladı.

Etiyopya'da pazar günü başlayacak Afrika Birliği Liderler Zirvesi öncesinde yayımlanan raporda, kıtanın son yıllarda gösterdiği ekonomik performans ele alınarak, geleceğe ilişkin beklentilere yer verildi.

Tanıtım toplantısında konuşan Afrika Birliği Komisyonu Ekonomik İşleri Komiseri Victor Harison, Afrika'nın dünyadaki en genç nüfusa sahip yer olduğuna vurgu yaptı ve 1,2 milyar nüfuslu kıtanın yüzde 70'inin 18 ile 35 yaş arasında olduğunun altını çizdi.