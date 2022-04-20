Afrika Birliği Acil Durum Fonu'ndan Selin Vurduğu Güney Afrika'ya Yardım - Son Dakika
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Afrika Birliği Acil Durum Fonu'ndan Selin Vurduğu Güney Afrika'ya Yardım

20.04.2022 22:47
Afrika Birliği Acil Durum Fonu'ndan Selin Vurduğu Güney Afrika'ya Yardım

ADDİS ABABA, 20 Nisan (Xinhua) -- Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, kısa süre önce yıkıcı sellerin yaşandığı Güney Afrika'yı desteklemek için bir dayanışma fonu oluşturulduğunu duyurdu.

ADDİS ABABA, 20 Nisan (Xinhua) -- Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, kısa süre önce yıkıcı sellerin yaşandığı Güney Afrika'yı desteklemek için bir dayanışma fonu oluşturulduğunu duyurdu. Afrika Birliği'nden Salı gününün ilerleyen saatlerinde yayınlanan açıklamaya göre Faki, selden etkilenen ailelere ve Güney Afrika hükümeti ile halkına yönelik "kapsamlı dayanışmasını sundu ve en içten başsağlığı dileklerini bir kez daha yineledi." Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal eyaletindeki sellerde yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş ve evler ile altyapı büyük ölçüde zarar görmüştü.

Faki, Güney Afrika hükümetinin arama ve kurtarma çabalarına destek olmak için, Afrika Birliği Acil Durum Fonu'ndan 150.000 ABD doları bağış yapılacağını duyurdu. Açıklamada, "Komisyon Başkanı, bu zor zamanlarda Güney Afrika halkı ve hükümetine olan sarsılmaz desteği ile dayanışmasını bir kez daha teyit ediyor" dendi. Güney Afrikalı yetkililer, Pazar günü yaptıkları açıklamada, KwaZulu-Natal eyaletinin yollara, evlere, okullara, elektrik direklerine ve hükümet altyapısının büyük bölümüne zarar veren şiddetli yağışlara sahne olmasıyla birlikte sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 443'e yükseldiğini ve 63 kişinin de kayıp olduğunu kaydetmişti. Yerel yetkililere göre bu, eyaletin şimdiye kadar yaşadığı en kötü sellerden biriydi.

Afrika Birliği Acil Durum Fonu'ndan Selin Vurduğu Güney Afrika'ya Yardım

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Güney Afrika, Afrika, Nisan, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Afrika Birliği Acil Durum Fonu'ndan Selin Vurduğu Güney Afrika'ya Yardım - Son Dakika


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