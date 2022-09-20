AfB Dönem Başkanı Sall: "Afrika, yeni bir soğuk savaşın merkezi olmak istemiyor" - Son Dakika
Üye Girişi

AfB Dönem Başkanı Sall: "Afrika, yeni bir soğuk savaşın merkezi olmak istemiyor"

20.09.2022 18:50
AfB Dönem Başkanı Sall: "Afrika, yeni bir soğuk savaşın merkezi olmak istemiyor"

Afrika Birliği (AfB) Dönem Başkanı Macky Sall, Afrika'daki terör sorunuyla mücadelede küresel desteğin önemine dikkat çekerek, "Afrika yeni bir soğuk savaşın merkezi olmak istemiyor.

Afrika Birliği (AfB) Dönem Başkanı Macky Sall, Afrika'daki terör sorunuyla mücadelede küresel desteğin önemine dikkat çekerek, "Afrika yeni bir soğuk savaşın merkezi olmak istemiyor." dedi.

Aynı zamanda Senegal Cumhurbaşkanı olan Sall, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'nda konuştu.

AfB Dönem Başkanı Sall, Afrika'da giderek artan terör sorununun sadece kıtanın problemi değil küresel bir tehdit olduğunu söyledi.

BM Güvenlik Konseyi'nin Afrika dahil uluslararası barış ve güvenliğin garantörü olduğunu anımsatan Sall, Konsey'i daha etkili mekanizmalarla Afrika'da terörle mücadelede desteğe davet etti.

Sall, AfB'nin Zimbabve'ye uygulanan yaptırımları kaldırmasını talep ettiğini ve bu yaptırımların ülke halkında adaletsizlik duygusunu körüklediğini vurguladı.

BM'nin zamanın ruhuna ve ihtiyaçlarına daha uygun bir yönetişim benimsemesinin zamanının geldiğine işaret eden Sall, Afrika ülkelerinin BM Güvenlik Konseyi'nde yer alma talebini de desteklemek gerektiğini ifade etti.

"Afrika yeni bir soğuk savaşın merkezi olmak istemiyor"

Sall, Afrika'daki 1,5 milyar kişinin hayatını etkileyen kararların alındığı G20 içinde de AfB'nin yer alması talebini bir kez daha hatırlattı.

AfB Dönem Başkanı Sall, iklim değişikliğinin Afrika ülkeleri üzerindeki etkilerine de işaret ederek, dünyayı en az kirleten ve sanayileşme konusunda en geride kalan Afrika'nın bu açığı kapatmak adına fosil yakıtlar gibi doğal enerji kaynaklarını kullanmasının son derece adil ve makul olduğunu da dile getirdi.

Sall, Afrika'nın tüm ortaklarıyla karşılıklı saygıya dayalı bir ilişki içerisinde çalışmaya hazır olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Afrika, kendi tarihinin yükünü yeterince taşıdı. O nedenle şimdi yeni bir soğuk savaşın merkezi olmak istemiyor. Afrika artık ortakları için istikrar ve fırsatlar sunmak istiyor. Elbette kıtanın istikrara kavuşması için çözülmesi gereken sorunları göz ardı etmiyoruz ancak şunu söylemek istiyorum; 30 milyon kilometrekareye sahip, dünyadaki ekilebilir arazinin yüzde 60'ından fazlasını barındıran, yer altı zenginlikleri, su kaynakları olan Afrika'da birçok fırsat ve çözüm var."

Sall, farklılara saygı duyarak ve birlikte çalışarak BM'ye güç ve enerji kazandıracaklarını sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
Emine Erdoğan: 'Sıfır atıkla mücadele deneyimlerimizi isteyen her ülkeyle paylaşmaya hazırız' Emine Erdoğan: 'Sıfır atıkla mücadele deneyimlerimizi isteyen her ülkeyle paylaşmaya hazırız' Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Eğitimde kalitenin yükseltilmesi ve fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik tarihi nitelikte adımlar atıyoruz' Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Eğitimde kalitenin yükseltilmesi ve fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik tarihi nitelikte adımlar atıyoruz'
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AfB Dönem Başkanı Sall: 'Afrika, yeni bir soğuk savaşın merkezi olmak istemiyor' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:23 Timsaha at gibi binen adam neye uğradığını şaşırdı! İzleyenlerin yürekleri ağızlarına geldi
18:05 UEFA'dan Rusya hakkında yeni karar! EURO 2024'te yer alamayacaklar
18:03 Marmaray'da arıza! İş çıkışı saatinin de etkisiyle duraklar dolup taştı
17:49 UEFA yeni turnuva girişimi futbolseverleri sinirlendirdi! Sosyal medya tepkilerle çalkalanıyor
17:33 Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si büyüdü! Hadise'nin ikizi gibi oldu
17:30 Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un PFDK'ya sevkine karar verildi
17:14 Kılıçdaroğlu: Elazığlıların oylarıyla seçilince Elazığ'a da bir bakanlık vereceğim
17:16 Eski sevgili damattan intikamını düğünde aldı: Şu an o açık sarışın bir hayat kadınıyla yavaşça dans ediyor fakat o bilmiyor
17:02 Takım arkadaşıyla anlaşamayan Eran Zahavi, İsrail Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı
16:42 Sancaktepe'de metro inşaatında devrilen vincin o anları kameralara yansıdı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2022 18:51:21. #1.11#
SON DAKİKA: AfB Dönem Başkanı Sall: "Afrika, yeni bir soğuk savaşın merkezi olmak istemiyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement