AfB Dönem Başkanı Sall: "Afrika, yeni bir soğuk savaşın merkezi olmak istemiyor"

Afrika Birliği (AfB) Dönem Başkanı Macky Sall, Afrika'daki terör sorunuyla mücadelede küresel desteğin önemine dikkat çekerek, "Afrika yeni bir soğuk savaşın merkezi olmak istemiyor." dedi.

Aynı zamanda Senegal Cumhurbaşkanı olan Sall, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'nda konuştu.

AfB Dönem Başkanı Sall, Afrika'da giderek artan terör sorununun sadece kıtanın problemi değil küresel bir tehdit olduğunu söyledi.

BM Güvenlik Konseyi'nin Afrika dahil uluslararası barış ve güvenliğin garantörü olduğunu anımsatan Sall, Konsey'i daha etkili mekanizmalarla Afrika'da terörle mücadelede desteğe davet etti.

Sall, AfB'nin Zimbabve'ye uygulanan yaptırımları kaldırmasını talep ettiğini ve bu yaptırımların ülke halkında adaletsizlik duygusunu körüklediğini vurguladı.

BM'nin zamanın ruhuna ve ihtiyaçlarına daha uygun bir yönetişim benimsemesinin zamanının geldiğine işaret eden Sall, Afrika ülkelerinin BM Güvenlik Konseyi'nde yer alma talebini de desteklemek gerektiğini ifade etti.

"Afrika yeni bir soğuk savaşın merkezi olmak istemiyor"

Sall, Afrika'daki 1,5 milyar kişinin hayatını etkileyen kararların alındığı G20 içinde de AfB'nin yer alması talebini bir kez daha hatırlattı.

AfB Dönem Başkanı Sall, iklim değişikliğinin Afrika ülkeleri üzerindeki etkilerine de işaret ederek, dünyayı en az kirleten ve sanayileşme konusunda en geride kalan Afrika'nın bu açığı kapatmak adına fosil yakıtlar gibi doğal enerji kaynaklarını kullanmasının son derece adil ve makul olduğunu da dile getirdi.

Sall, Afrika'nın tüm ortaklarıyla karşılıklı saygıya dayalı bir ilişki içerisinde çalışmaya hazır olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Afrika, kendi tarihinin yükünü yeterince taşıdı. O nedenle şimdi yeni bir soğuk savaşın merkezi olmak istemiyor. Afrika artık ortakları için istikrar ve fırsatlar sunmak istiyor. Elbette kıtanın istikrara kavuşması için çözülmesi gereken sorunları göz ardı etmiyoruz ancak şunu söylemek istiyorum; 30 milyon kilometrekareye sahip, dünyadaki ekilebilir arazinin yüzde 60'ından fazlasını barındıran, yer altı zenginlikleri, su kaynakları olan Afrika'da birçok fırsat ve çözüm var."

Sall, farklılara saygı duyarak ve birlikte çalışarak BM'ye güç ve enerji kazandıracaklarını sözlerine ekledi.