Afrika Birliği, Etiyopya'daki şiddet olaylarına son verilmesini istedi - Son Dakika
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Afrika Birliği, Etiyopya'daki şiddet olaylarına son verilmesini istedi

24.08.2022 23:58
Afrika Birliği, Etiyopya'daki şiddet olaylarına son verilmesini istedi

Afrika Birliği (AfB), Etiyopya hükümeti ile isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında devam eden çatışmalara son verilmesi çağrısında bulundu.

Afrika Birliği (AfB), Etiyopya hükümeti ile isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında devam eden çatışmalara son verilmesi çağrısında bulundu.

AfB Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, yaptığı yazılı açıklamada, Etiyopya'da yenilenen askeri çatışmalardan derin endişe duyduğunu belirtti.

Muhammed, Etiyopya hükümeti ile TPLF arasındaki çatışmaların derhal durdurulması, tarafların barışçıl bir çözüm aramak için müzakereleri sürdürmesi çağrısı yaptı.

AfB'nin, ülkenin çıkarları doğrultusunda uzlaşıya dayalı bir siyasi süreci desteklemek için taraflarla çalışmaya devam etme taahhüdünü yineleyen Muhammed, tarafları, Afrika Boynuzu Yüksek Temsilcisi ve eski Nijerya Devlet Başkanı Olusegun Obasanjo ile görüşmeye çağırdı.

Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'den bu yana süren çatışmalar büyük bir insani krize yol açtı. Tigray'ın komşu eyaletlerine de sıçrayan çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, 14 Haziran'da mecliste yaptığı konuşmada, barış süreci için hükümetin bir komite oluşturduğu bilgisini paylaşmıştı.

Etiyopya'da merkezi hükümete karşı isyan eden ve iç savaşa neden olan TPLF ise 15 Haziran'da Etiyopya hükümeti ile barış görüşmeleri için Kenya'nın arabulucu olmasını istemişti.

Etiyopya Hava Kuvvetleri, bugün TPLF Sudan hava sahası üzerinden silah taşıyan bir kargo uçağının düşürüldüğünü duyurmuştu.

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Kaynak: AA

Etiyopya, Nijerya, Afrika, Güncel, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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