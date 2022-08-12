Afrika Birliği, Sierra Leone'deki protestolardan endişeli - Son Dakika
Üye Girişi

Afrika Birliği, Sierra Leone'deki protestolardan endişeli

12.08.2022 18:06
Afrika Birliği, Sierra Leone'deki protestolardan endişeli

Afrika Birliği (AfB), Sierra Leone'de artan hayat pahalılığı nedeniyle düzenlenen ve can kaybıyla sonuçlanan hükümet karşıtı gösterilerden endişe duyduğunu bildirdi.

Afrika Birliği (AfB), Sierra Leone'de artan hayat pahalılığı nedeniyle düzenlenen ve can kaybıyla sonuçlanan hükümet karşıtı gösterilerden endişe duyduğunu bildirdi.

AfB Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, yaptığı açıklamada, 10 Ağustos'ta Sierra Leone'de can ve mal kaybıyla sonuçlanan şiddetli protestolardan derin endişe duyduğunu belirtti.

Ülkede yaşanan şiddet eylemlerini kınayan Muhammed, herkesi şiddetten kaçınmaya ve ülkenin 2002'de iç savaşın sona ermesinden bu yana sahip olduğu istikrarı sürdürmek için demokratik süreç parametreleri dahilinde yapıcı diyaloğa girme çağırısında bulundu.

Muhammed, AfB'nin normale dönülmesi sürecinde Sierra Leone hükümetine ve halkına eşlik etme taahhüdünü yineledi.

Olay

Sierra Leone'de artan enflasyon ve giderek kötüleşen ekonomi nedeniyle 10 Ağustos'ta ülkenin farklı bölgelerinde toplanan yüzlerce kişi lastik yakarak yolları kapatmış, gösteriler sırasında çıkan olaylarda 21 sivil ve 8 polis hayatını kaybetmişti.

Hükümet, şiddet olaylarını önlemek için ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, halkı sakin olmaya çağırarak "Hükümet olarak, her Sierra Leone vatandaşını koruma sorumluluğumuz var. Bugün olanlar talihsizdi ve araştırılacak." ifadesine yer vermişti.

Ülkedeki doktorlar da maaşlarının ödenmemesi ve kötü çalışma koşullarını gerekçe göstererek ağustos başında süresiz grev başlatmıştı.

YORUMLAR
500
Sierra Leone'deki hükümet karşıtı protestolarda 21 sivil öldü Sierra Leone'deki hükümet karşıtı protestolarda 21 sivil öldü FREE TOWN - Sierra Leone'de hükümet karşıtı protestoda 6 polis öldü FREE TOWN - Sierra Leone'de hükümet karşıtı protestoda 6 polis öldü
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Sierra Leone, Hükümet, Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afrika Birliği, Sierra Leone'deki protestolardan endişeli - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:55 Fenerbahçe'nin istediği golcü Batshuayi için Chelsea kolaylık sağlıyor
17:37 Bakan Nurettin Nebati'den önemli açıklamalar: Türkiye Ekonomi Modelimiz meyvelerini bugün olduğu gibi yarın da vermeye devam edecek
17:30 Avrupa'da Yılın Futbolcusu ödülünde adaylar Benzema, Courtois, De Bruyne! Kazanan isim İstanbul'da belli olacak
17:14 Werner'i kadrosuna katan Leipzig, Sörloth'u takımdan yolluyor
17:02 DEVA Partisi Karaman İl Başkanı kimliği belirsiz kişilerce darp edildi
17:41 Türkiye'nin konuştuğu Cem Muhammet'ten sevindiren haber! Sağlıklı bir şekilde kilo alıyor
16:23 Fenerbahçe taraftarı, forvet için gözünü kararttı! Twitter'da "Ali Koç, Belotti'yi al" etiketi Türkiye gündemine damga vurdu
16:18 Adı Fenerbahçe ile anılan Pablo Mari, Berlusconi'nin takımı Monza'ya transfer oldu
16:12 Ünlü kahin Baba Vanga'nın 2023 kehaneti korkuttu! Su kıtlığının sonuçları kötü olabilir
16:13 Silahla yapılan şakalaşma kanlı bitti! Gözünden vurulan genç, hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 18:06:39. #1.13#
SON DAKİKA: Afrika Birliği, Sierra Leone'deki protestolardan endişeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement