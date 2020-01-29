Afrika Birliği: Afrika ülkeleri koronavirüs için

Afrika Birliği Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs nedeniyle Afrika ülkelerinin alarm durumda kalması gerektiğini belirtti.

Nkengasong, Nature Medicine Dergisinde yayımladığı makalede, ölümcül virüsün kıtada yayılmasının önüne geçilmesi için önlemlerin ve sağlık hizmetleri kapasitenin artırılması gerektiğine vurgu yaptı.

"Afrika ülkelerinin alarm durumunda kalmaya, halk sağlığı denetimini ve laboratuvar sistemlerini güçlendirmeye ihtiyacı var." ifadesini kullanan Nkengasong, böylelikle virüsün daha kolay saptanacağını ve önlenebileceğini belirtti.

Direktör Nkengasong, Africa CDC ve Çin makamları arasında bilgi paylaşımı için daha yakın bir koordinasyona ihtiyaç duyulduğunu aktararak, Çin'in salgına karşı aldığı önlemlerin 2002 yılında görülen SARS virüsünde yapılan uygulamaların ötesinde ve daha kararlı olduğunu kaydetti.

Henüz virüs tespit edilmedi

Kıtada şimdiye kadar hastalığın bulaştığı kimse tespit edilmezken, Etiyopya'da 4, Kenya'da 1 ve Fildişi Sahili'nde 1 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı.

Etiyopya Sağlık Bakanlığı dün karantinaya alınan 4 kişinin Vuhan şehrinden geldiğini, bu kişilerden alınan örneklerin daha ileri inceleme için Güney Afrika'ya gönderildiğini duyurdu.

Kenya'da da dün Çin'den gelen bir yolcunun koronavirus sebebiyle karantinaya alındığı açıklandı.

Kıtada ilk karantina alınan kişi hafta başında Fildişi Sahili'ne Çin'den gelen bir öğrenci oldu.

Yeni tip koronavirüs salgını

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede, yeni tip koronavirüse yönelik bilimsel çalışmalarda, virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere, Hubey eyaletine bağlı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

Ülkede bugün itibarıyla can kaybı 132'ye, virüs bulaşan hasta sayısı 5 bin 974'e, müşahede altındaki hasta sayısı 59 bin 990'a çıktı.

Yeni tip koronavirüs solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor. İlk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkıyor.

İleri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden olan virüs, nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor.