Afrika Birliği Başkanı Sall: "Rusya'ya yönelik yaptırımlar gıda sorununu daha da kötüleştirdi"

Afrika Birliği Başkanı ve Senegal Devlet Başkanı Macky Sall, gıda konusunun Afrika'da giderek daha da büyük bir sorun haline geldiğini belirterek, " Rusya'ya yönelik yaptırımlar durumu daha da kötüleştirdi, Rusya'dan tahıla ve özellikle buğdaya artık erişimimiz yok." dedi.

Sall, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'de gerçekleştirdiği görüşmede, coğrafi açıdan uzak olmalarına rağmen Rusya- Ukrayna savaşından etkilendiklerini söyledi.

Rusya'dan tahıl etmekte zorluklar yaşadıklarını anlatan Sall, "Rusya'ya yönelik yaptırımlar durumu daha da kötüleştirdi, Rusya'dan tahıla ve özellikle buğdaya artık erişimimiz yok. Gübreye de erişimimiz yok ve bu durum Afrika'nın gıda güvenliğini etkiliyor." diye konuştu.

Gıda ürünlerine yönelik söz konusu durumun çözüme kavuşturulması gerektiğine işaret eden Sall, "Gıda ürünlerinin, özellikle tahıl ve gübrelerin yaptırımlardan muaf tutulması için birlikte çalışmamız gerekiyor." dedi.