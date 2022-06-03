Afrika Birliği Başkanı Sall: "Rusya'ya yönelik yaptırımlar gıda sorununu daha da kötüleştirdi" - Son Dakika
Üye Girişi

Afrika Birliği Başkanı Sall: "Rusya'ya yönelik yaptırımlar gıda sorununu daha da kötüleştirdi"

03.06.2022 16:46
Afrika Birliği Başkanı Sall: "Rusya'ya yönelik yaptırımlar gıda sorununu daha da kötüleştirdi"

Afrika Birliği Başkanı ve Senegal Devlet Başkanı Macky Sall, gıda konusunun Afrika'da giderek daha da büyük bir sorun haline geldiğini belirterek, "Rusya'ya yönelik yaptırımlar durumu daha da kötüleştirdi, Rusya'dan tahıla ve özellikle buğdaya artık erişimimiz yok." dedi.

Afrika Birliği Başkanı ve Senegal Devlet Başkanı Macky Sall, gıda konusunun Afrika'da giderek daha da büyük bir sorun haline geldiğini belirterek, " Rusya'ya yönelik yaptırımlar durumu daha da kötüleştirdi, Rusya'dan tahıla ve özellikle buğdaya artık erişimimiz yok." dedi.

Sall, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'de gerçekleştirdiği görüşmede, coğrafi açıdan uzak olmalarına rağmen Rusya- Ukrayna savaşından etkilendiklerini söyledi.

Rusya'dan tahıl etmekte zorluklar yaşadıklarını anlatan Sall, "Rusya'ya yönelik yaptırımlar durumu daha da kötüleştirdi, Rusya'dan tahıla ve özellikle buğdaya artık erişimimiz yok. Gübreye de erişimimiz yok ve bu durum Afrika'nın gıda güvenliğini etkiliyor." diye konuştu.

Gıda ürünlerine yönelik söz konusu durumun çözüme kavuşturulması gerektiğine işaret eden Sall, "Gıda ürünlerinin, özellikle tahıl ve gübrelerin yaptırımlardan muaf tutulması için birlikte çalışmamız gerekiyor." dedi.

YORUMLAR
500
Senegal Dışişleri Bakanı Sall, Fransız mevkidaşı ile görüştü Senegal Dışişleri Bakanı Sall, Fransız mevkidaşı ile görüştü Senegal Cumhurbaşkanı Sall, Soçi'de Putin ile görüşecek Senegal Cumhurbaşkanı Sall, Soçi'de Putin ile görüşecek
Kaynak: AA

Senegal, Afrika, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afrika Birliği Başkanı Sall: 'Rusya'ya yönelik yaptırımlar gıda sorununu daha da kötüleştirdi' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:32 100 günün geride kaldığı Rusya-Ukrayna savaşında kara tablo: 9 bin 151 sivil hayatını kaybetti, 6.8 milyon kişi Ukrayna'yı terk etti
16:26 Sevenlerinin merakla beklediği Recep İvedik 7 filminden ilk kare paylaşıldı!
16:24 Fener'in yeni teknik patronu Jorge Jesus, Mesut Özil'in üstünü çizdi! Yönetimin "kadro dışı" kararını doğru buldu...
16:14 Almanya'da öğrencileri taşıyan tren raydan çıktı! Yaşanan feci olayda 3 kişi ölü, 60 kişi yaralandı
16:11 Başarılı oyuncu Hande Erçel, makyajsız fotoğrafını takipçileriyle paylaştı!
15:58 Bankaların nisan ayı karı yüzde 707,8'lik artışla 34,9 milyar TL'ye ulaştı
15:48 Pandemi bitti maske fiyatları düştü! Zamanında 100 liraya kadar yükselen maske fiyatları 10 liradan satılıyor
15:45 Tiyatro oyuncusu Serkan Aydın, Avusturya'da sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı!
15:35 Yeşilçam'ın "Rambo" lakaplı oyuncusu Sönmez Yıkılmaz son yolculuğuna uğurlandı
15:14 Konseri iptal edilen Melek Mosso, sahne aldığı festivalde konuştu: Asla ve asla vazgeçmiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 16:52:49. #1.11#
SON DAKİKA: Afrika Birliği Başkanı Sall: "Rusya'ya yönelik yaptırımlar gıda sorununu daha da kötüleştirdi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement