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Afrika Birliği, darbe yapılan Burkina Faso'nun üyeliğini askıya aldı - Son Dakika

Afrika Birliği, darbe yapılan Burkina Faso'nun üyeliğini askıya aldı

31.01.2022 14:28
Afrika Birliği, darbe yapılan Burkina Faso'nun üyeliğini askıya aldı

Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi, 24 Ocak'ta askerin yönetime el koyduğu Burkina Faso'nun üyeliğini askıya aldığını bildirdi.

Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi, 24 Ocak'ta askerin yönetime el koyduğu Burkina Faso'nun üyeliğini askıya aldığını bildirdi.

Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Konsey, anayasal düzen etkili şekilde yeniden oluşturuluncaya kadar Burkina Faso'nun tüm AfB faaliyetlerine katılımını askıya aldı." ifadesi kullanıldı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), 28 Ocak'ta Burkina Faso'nun üyeliğini askıya almıştı.

İlk demokratik seçimlerle başa gelmişti

Fransa'dan bağımsızlığını kazandığı 1960'dan bu yana 7 askeri darbe yaşanan ülkede 24 Ocak'tan beri alıkonulan devrik lider Roch Christian Kabore, 2015'te ilk kez düzenlenen demokratik seçimlerle başa gelmişti.

Kabore, 2020'de 2'nci dönemine seçilmiş ve terörle etkin mücadele sözü vermişti.

Hükümet, komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist grupların 2015'ten bu yana ülkenin kuzey ve doğusunda düzenlediği saldırılar nedeniyle sıkça eleştiriliyordu.

Kabore, terörle daha etkin mücadele için bir dönem kendisini Savunma Bakanı olarak atasa da kamuoyunda giderek artan eleştirilerin önüne geçemedi.

Son olarak Kasım 2021'de ülkenin Inata bölgesine düzenlenen saldırıda 49 askerin yaşamını yitirmesi Kabore yönetimine eleştirilerin sertleşmesine yol açmıştı.

Bir grup asker, 24 Ocak Pazartesi günü yönetime el koyduğunu açıklamış ve devlet televizyonundan darbe bildirisi okunmuştu.

Kendilerine "Kurtuluş ve Restorasyon için Yurtsever Hareket (MPSR)" adını veren grubun liderinin Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba olduğu duyurulmuştu.

Burkina Faso'da asker tarafından alıkonulan Cumhurbaşkanı Kabore daha sonra istifa etmişti.

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Burkina Faso, Afrika, Darbe, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afrika Birliği, darbe yapılan Burkina Faso'nun üyeliğini askıya aldı - Son Dakika


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