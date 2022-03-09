Afrika Birliği Dönem Başkanı Macky Sall, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü - Son Dakika
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Afrika Birliği Dönem Başkanı Macky Sall, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

09.03.2022 14:16
Afrika Birliği Dönem Başkanı Macky Sall, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Afrika Birliği (AfB) Dönem Başkanı ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı.

Afrika Birliği (AfB) Dönem Başkanı ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı.

Senegal Cumhurbaşkanı Sall, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Putin ile AfB Dönem Başkanı olarak Ukrayna'da ilan edilen geçici ateşkesin kalıcı olması için görüştüğünü aktardı.

Sall, çatışmanın sonlanması adına diyaloğu sürdürme konusundaki tavrı için Putin'e teşekkür etti.

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Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Senegal, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afrika Birliği Dönem Başkanı Macky Sall, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afrika Birliği Dönem Başkanı Macky Sall, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü - Son Dakika
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