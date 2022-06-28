AfB Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed de olayla ilgili görüntülerinin şok edici ve endişe verici olduğunu belirterek, ölümlerle ilgili soruşturma çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

Senegal, İspanya, Afrika, Fas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Afrika Birliği Dönem Başkanı Sall'den İspanya'da göçmenlerin ölümüne tepki Açıklaması - Son Dakika

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