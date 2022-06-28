Afrika Birliği Dönem Başkanı Sall'den İspanya'da göçmenlerin ölümüne tepki Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Afrika Birliği Dönem Başkanı Sall'den İspanya'da göçmenlerin ölümüne tepki Açıklaması

28.06.2022 04:23
Afrika Birliği Dönem Başkanı Sall'den İspanya'da göçmenlerin ölümüne tepki Açıklaması

Afrika Birliği (AfB) Dönem Başkanı Macky Sall, Afrikalı göçmenlerin Fas'tan Melilla kentine geçerken hayatını kaybetmesi karşısında şok olduğunu belirtti.

Afrika Birliği (AfB) Dönem Başkanı Macky Sall, Afrikalı göçmenlerin Fas'tan Melilla kentine geçerken hayatını kaybetmesi karşısında şok olduğunu belirtti.

Aynı zamanda Senegal Cumhurbaşkanı da olan Sall, Twitter hesabından "Afrikalı göçmenlerin Melilla'da trajik şekilde hayatını kaybetmesi karşısında şok oldum." ifadesini kullandı.

Sall, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, tedavisi sürenlere de geçmiş olsun dileğinde bulundu.

AfB Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed de olayla ilgili görüntülerinin şok edici ve endişe verici olduğunu belirterek, ölümlerle ilgili soruşturma çağrısında bulunmuştu.

37 göçmenin öldüğü iddia edilmişti

Melilla'daki Fas- İspanya sınırında 24 Haziran sabahı yaşanan olayda, Fas tarafındaki yaklaşık 1500 düzensiz göçmen 10 metre uzunluğundaki dikenli tel örgülerin olduğu sınır hattına akın etmişti.

Fas polisi ve İspanya makamları, düzensiz göçmenleri organize şekilde sınıra akın etmek, güvenlik güçlerine taş ve asit atarak saldırmakla suçlamıştı.

Fas hükümeti 18 göçmenin öldüğünü, aralarında Fas polisinin de olduğu 100'den fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İspanyol sivil toplum örgütü Caminando Fronteras, bu olayda 37 göçmenin öldüğünü öne sürmüştü.

Düzensiz göçmenlerden 133'ü Melilla'ya geçmiş, İspanya tarafında da yaralılar olduğu açıklanmıştı.

YORUMLAR
500
Son dakika haber: Afrika Birliği'nden İspanya'da göçmenlerin ölümü sonrası soruşturma çağrısı Son dakika haber: Afrika Birliği'nden İspanya'da göçmenlerin ölümü sonrası soruşturma çağrısı Fas, İspanya'ya geçmeyi planlayan 59 düzensiz göçmeni yakaladı Fas, İspanya'ya geçmeyi planlayan 59 düzensiz göçmeni yakaladı
Kaynak: AA

Senegal, İspanya, Afrika, Fas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afrika Birliği Dönem Başkanı Sall'den İspanya'da göçmenlerin ölümüne tepki Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:48 51 ilde yapılan anket sonuçları paylaşıldı! Kılıçdaroğlu, Erdoğan karşısında yüzde 50'yi geçti
00:18 Adana'da iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulundu! Rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar
00:01 Rusya, Ukrayna'da bulunan AVM'ye füze saldırısı düzenledi! Türkiye çağrıda bulundu
23:51 Aile Destek Programı'ndan kimler faydalanabilir? Bakan Yanık açıkladı: Hiç sosyal yardım almamış vatandaşlar da yararlanabilecek
23:44 Teknik direktör Jorge Jesus'un sosyal medya paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
23:24 Asgari Ücret Tespit Komisyonu çarşamba günü toplanıyor
22:57 Milli güreşçimiz Murat Fırat, Akdeniz Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu
22:55 Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi sele teslim oldu! AFAD ekipleri vatandaşları kucağında taşıyarak güvenli alana taşıdı
22:15 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Hatay'a giriş yasağı kaldırıldı, yola çıkan Muharrem İnce yoldan döndü
22:05 Fenerbahçe, Emre Mor için Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 04:29:17. #1.13#
SON DAKİKA: Afrika Birliği Dönem Başkanı Sall'den İspanya'da göçmenlerin ölümüne tepki Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement