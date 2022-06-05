Afrika Birliği Dönem Başkanı Sall: "Ukrayna'ya gideceğim"

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Ukrayna'yı ziyaret edeceğini söyledi.

Aynı zamanda Afrika Birliği (AfB) Dönem Başkanı da olan Sall, Gana'nın başkenti Akra'da düzenlenen Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu zirvesi sonrasında gazetecilerden gelen bir soru üzerine "Ukrayna'ya gideceğim." dedi.

Sall, ziyaretin tarihine ilişkin bilgi vermedi.

AfB Dönem Başkanı Sall, 3 Haziran'da Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş ve Rusya-Ukrayna savaşının sonucunda Afrika'da yaşanan gıda krizine vurgu yapmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy daha önce AfB'ye hitap etmek istediğini duyurmuştu. Sall'in Ukrayna tarafının Afrika ile görüşme talebine karşın ilk olarak Rusya'yı ziyaret etmesi ise dikkati çekmişti.

Sall, her fırsatta, AfB adına her iki tarafla da görüşmek istediğini dile getiriyordu.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansının (UNCTAD) yayımladığı rapora göre, 2018-2020'de Rusya'dan 3,7 milyar dolarlık, Ukrayna'dan ise 1,4 milyar dolarlık buğday ithal eden Afrika ülkeleri toplam ithalatının yüzde 44'ünü bu iki ülkeden gerçekleştirdi.

Halihazırda 25 ülke, ithal ettiği buğdayın üçte birinden fazlasını Rusya ve Ukrayna'dan karşılarken bazı ülkelerde bağımlılık oranı yüzde 90'ının üzerine çıkıyor.

Somali ve Benin buğday ithalatının yaklaşık yüzde 100'ünü bu ülkelerden yaparken Mısır'da bu oran yüzde 80'in üzerinde bulunuyor.

Benin, Tanzanya, Sudan, Madagaskar, Kongo, Ruanda ve Senegal gibi 16 ülke ise ithalatın yüzde 50'den fazlasını bu iki ülkeden gerçekleştiriyor.