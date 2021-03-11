Afrika Birliği, Etiyopya'daki insan hakları ihlali iddialarına ilişkin soruşturma başlatıyor - Son Dakika

Afrika Birliği, Etiyopya'daki insan hakları ihlali iddialarına ilişkin soruşturma başlatıyor

11.03.2021 16:11
Afrika Birliği, Etiyopya'daki insan hakları ihlali iddialarına ilişkin soruşturma başlatıyor, System.String[]

Afrika Birliği (AfB), Etiyopya'nın Tigray eyaletindeki çatışmalar sırasında yaşandığı ileri sürülen insan hakları ihlallerini incelemek için soruşturma başlatma kararı aldı.

Afrika Birliği (AfB), Etiyopya'nın Tigray eyaletindeki çatışmalar sırasında yaşandığı ileri sürülen insan hakları ihlallerini incelemek için soruşturma başlatma kararı aldı.

AfB Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, yaptığı yazılı açıklamada, bugün Etiyopya Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen'le bir araya gelerek Afrika Birliği İnsan ve Halkların Hakları Komisyonunun başlatacağı soruşturmaya ilişkin usulleri tartıştığını belirtti.

Muhammed, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in soruşturmanın prensiplerine ilişkin daha önce öneride bulunduğunu hatırlattı ve Etiyopya'nın AfB ile iş birliğine açık olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM), 4 Mart'ta, Tigray eyaletinde süren çatışmalarda birden çok tarafın karıştığı "muhtemel savaş ve insanlığa karşı suçları soruşturmak ve hesap verebilirliği sağlamak" için Etiyopya hükümetine bölgeye "erişim izni verme" çağrısında bulunmuştu.

Tigray bölgesindeki çatışmalar

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, iktidara geldiği 2018'den beri gerginlik yaşadığı ülkenin kuzeyindeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) karşı 3 Kasım 2020'de askeri operasyon başlatmıştı.

Etiyopya, Tigray operasyonunda 19 Kasım 2020'de Aksum şehrine girmiş, 28 Kasım 2020'de ise eyaletin başkenti Mekelle'yi ele geçirmişti.

Uluslararası Af Örgütü, Etiyopya ordusunun TPLF'ye karşı yürüttüğü operasyona destek olan komşu Eritre kuvvetlerinin, 28-29 Kasım 2020'de Aksum caddelerinde sivillere ateş açarak ve ev baskınları düzenleyerek yüzlerce silahsız sivili öldürdüğünü öne sürmüştü.

Eritre hükümeti yetkilileri ise Uluslararası Af Örgütünün iddialarını reddetmişti.

İnsan Hakları, Etiyopya, Afrika, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afrika Birliği, Etiyopya'daki insan hakları ihlali iddialarına ilişkin soruşturma başlatıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koronada hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 85 azaltan ilaç geliştirildi Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ın başına Okan Buruk'u getirmek istiyor İstanbul'da bazı işletmelere girişte HES kodu şartı getirildi Genç kız kaldığı otel odasına zorla giren şahsın cinsel saldırısına uğradı Amcalarından iki yeğenine kanlı pusu: Genç kadın ve ağabeyi hayatını kaybetti Uzman isim yorumladı! Birlikte temelini attıkları proje ekonomiyi şahlandıracak Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı Neymar, unutamadığı eski sevgilisi Natalia Barulich'in fotoğrafını beğendi
Mervenur Polat'ın cansız bedeninin atıldığı pencere görüntülendi Mervenur Polat'ın cansız bedeninin atıldığı pencere görüntülendi         
21:06
Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 14 bin 46 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 14 bin 46 yeni vaka tespit edildi         
20:35
Fahriye Evcen'den oğlu Karan'la ilgili samimi çıkış Fahriye Evcen'den oğlu Karan'la ilgili samimi çıkış         
20:19
Bilecik'te kan donduran cinayet! Kocasını baltayla öldürdü Bilecik'te kan donduran cinayet! Kocasını baltayla öldürdü         
19:47
Ceren Duman cinayetinde kan donduran ayrıntı! Genç kızı gömdükleri çukurun üzerinde yemek yiyerek, alkol almışlar Ceren Duman cinayetinde kan donduran ayrıntı! Genç kızı gömdükleri çukurun üzerinde yemek yiyerek, alkol almışlar         
18:26
Türk Halk Müziği'nin usta ismi Ahmet Günday hayatını kaybetti Türk Halk Müziği'nin usta ismi Ahmet Günday hayatını kaybetti         
17:53
Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs 2021'de aynı şekilde devam etmeyecek Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs 2021'de aynı şekilde devam etmeyecek         
17:13
60 milyonluk uyuşturucuyla yakalanan Çinli kaptan aldığı cezayı durunca bayıldı 60 milyonluk uyuşturucuyla yakalanan Çinli kaptan aldığı cezayı durunca bayıldı         
16:36
Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş         
15:46
Cami bahçesindeki fidanı kıran kadına cemaat tepki gösterdi! O anlar kamerada Cami bahçesindeki fidanı kıran kadına cemaat tepki gösterdi! O anlar kamerada         
15:35
Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek         
14:49
Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil         
14:33
Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu         
13:34
Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi         
11:54
1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız 1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız         
11:28
Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum         
10:46
Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü         
09:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2021 21:22:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Afrika Birliği, Etiyopya'daki insan hakları ihlali iddialarına ilişkin soruşturma başlatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei