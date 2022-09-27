Afrika Birliği: Somali ülke güvenliğini devralacak yeterliliğe sahip - Son Dakika
Üye Girişi

Afrika Birliği: Somali ülke güvenliğini devralacak yeterliliğe sahip

27.09.2022 20:58
Afrika Birliği: Somali ülke güvenliğini devralacak yeterliliğe sahip

Afrika Birliği Geçiş Misyonu (ATMIS), Somali ordusunun, terör örgütü Eş-Şebab'a karşı son haftalarda gösterdiği başarıyı övdü, ordunun ülkenin güvenlik sorumluluğunu alabilecek seviyeye geldiğini belirtti.

Afrika Birliği Geçiş Misyonu (ATMIS), Somali ordusunun, terör örgütü Eş-Şebab'a karşı son haftalarda gösterdiği başarıyı övdü, ordunun ülkenin güvenlik sorumluluğunu alabilecek seviyeye geldiğini belirtti.

Afrika Birliği Geçiş Misyonunca yapılan açıklamada, Somali Silahlı Kuvvetlerinin, Eş-Şebab'tan geri alınan bölgelerde sivillerle su kaynakları ve yollar gibi kritik altyapı alanlarını korumayı başardığı kaydedildi.

"Profesyonel olarak eğitilmiş ve iyi donanımlı bir Somali ordusu, terörizme karşı savaşta gerçekten oyunun kurallarını değiştirir." ifadesine yer verilen açıklamada, son operasyonların ordunun ülkenin güvenlik sorumluluğunu üstlenebileceğini gösterdiğine vurgu yapıldı.

Somali ordusu, geçen haftadan bu yana ülkenin güney ve orta kesimindeki çok sayıda kasaba ve köyü örgütün elinden geri aldı.

Eski adı Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) olan ATMIS'in Aralık 2024'te tüm güvenliği ulusal orduya bırakması planlanıyor.

Somali'de ATMIS kapsamında binlerce Afrikalı asker görev yapıyor.

YORUMLAR
500
TBMM Başkanı Şentop, Somali Federal Meclisi Başkanı Nur ile telefonda görüştü TBMM Başkanı Şentop, Somali Federal Meclisi Başkanı Nur ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dış politikada dayatmaları kabul etmiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dış politikada dayatmaları kabul etmiyoruz
Kaynak: AA

Afrika, Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afrika Birliği: Somali ülke güvenliğini devralacak yeterliliğe sahip - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:22 Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimlerin düzenlediği referandumlarda Rusya'ya bağlanmaya destek verildi
23:54 Gece yarısı gizemli bir telefon alan sosyal medya fenomeninin cesedi bulundu
23:53 Mersin'deki saldırıda şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in son ana kadar çatıştığı görüntüler ortaya çıktı
23:13 Gölcük Donanma'da iş kazası! 1 asker şehit olurken 1 asker de yaralandı
22:59 Ünlü oyuncu Cüneyt Mete'nin 18 yaş küçük eşini görenler şaşkınlık yaşadı
22:57 ABD'nin yaptırım uyarıları sonrası kamu bankaları da Rus ödeme sistemi Mir'den çıktı
22:44 İYİ Partili vekilin Ankara Büyükşehir'den ihale almasına Meral Akşener'den yorum: Ahlaki olarak doğru değil
22:29 Fatih Terim'den Galatasaray değerlendirmesi: Biraz sabır gerek
22:14 Boşanacakları öne sürülmüştü! Ebru Şallı ve Uğur Akkuş el ele ortaya çıktı
22:13 İYİ Parti lideri Akşener'den Cumhurbaşkanı adaylığı için dikkat çeken sözler: Yavaş ve İmamoğlu'na itirazımız yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2022 02:13:50. #1.11#
SON DAKİKA: Afrika Birliği: Somali ülke güvenliğini devralacak yeterliliğe sahip - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement