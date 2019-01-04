Afrika Birliği Genel Merkezi'nin Yeni Hizmet Binasının Açılış Töreni - Addis
1 saat önce
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Çin'in Afrika Birliği Genel Merkezi'ne inşa ettirdiği yeni hizmet binasının açılışını yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:52 Kaynak: AA
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