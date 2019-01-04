Son Dakika Haberleri: Afrika Birliği Genel Merkezi'nin Yeni Hizmet Binasının Açılış Töreni - Addis

Afrika Birliği Genel Merkezi'nin Yeni Hizmet Binasının Açılış Töreni - Addis

1 saat önce

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Çin'in Afrika Birliği Genel Merkezi'ne inşa ettirdiği yeni hizmet binasının açılışını yaptı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Çin'in Afrika Birliği Genel Merkezi'ne inşa ettirdiği yeni hizmet binasının açılışını yaptı.

Vang'ın Etiyopya'dan sonra Burkina Faso, Gambiya ve Senegal'i ziyaret etmesi planlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:52 Kaynak: AA

Etiyopya, Dışişleri Bakanı, Çin Halk Cumhuriyeti, Afrika, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiltere Dışişleri Bakanı: Esad Bir Süre Daha Yerinde Kalacak Kongo Güzelinin Saçı, Cayır Cayır Yandı

Son Dakika! İran, Atlas Okyanusu'nun Amerika Kıyılarına Savaş Gemileri Göndereceğini Duyurdu Yaban Hayvanlarını Beslemek İçin Ormana Giden Vatandaş, Kalp Krizinden Öldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 14:10:18. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afrika Birliği Genel Merkezi'nin Yeni Hizmet Binasının Açılış Töreni - Addis
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]