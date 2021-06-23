Afrika Birliği Gözlemci Misyonu, Etiyopya'daki genel seçimin güvenilir ve şeffaf olduğunu duyurdu - Son Dakika

ADDİS Afrika Birliği Gözlemci Misyonu, Etiyopya'da 21 Haziran'da düzenlenen 6'ncı genel seçimlerin "güvenilir ve şeffaf" olduğunu açıkladı.

Afrika Birliğinin Etiyopya Gözlemci Misyonu tarafından hazırlanan ön raporda, "Genel olarak seçim öncesi ve seçim günü düzenli, barışçıl ve inandırıcı bir şekilde tamamlandı." ifadesi yer aldı.

Seçimlerin "güvenilir ve şeffaf" olduğu vurgulanan raporda, bazı operasyonel, lojistik, güvenlik, siyasi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili zorluklar yaşandığı kaydedildi.

Basına açıklamalarda bulunan Afrika Birliğinin Etiyopya Gözlemci Misyonu Başkanı, eski Nijerya Devlet Başkanı Olusegun Obasanjo da bazı medya organlarının seçimi "kaotik" olarak tanımlamasına ilişkin bir soruya "Bazı medya kuruluşları kaosu düzenli bir şekilde görmek istiyorsa ne yapabiliriz?" cevabını verdi.

Etiyopya'da halk 21 Haziran'da 6'ncı kez meclis ve bölgesel konsey üyelerini belirlemek için sandık başına gitmişti. Oy sayımının sürdüğü ülkede henüz sonuçlar açıklanmadı.

???????Oromiya eyaletinde önde gelen muhalefet partileri, siyasetçilere uygulanan baskı ve gözaltılar nedeniyle seçimi boykot etmişti.

Yaklaşık 110 milyon nüfuslu Etiyopya, 10 eyalet ile Addis Ababa ve Dire Dawa gibi 2 özel şehir yönetiminden oluşuyor.