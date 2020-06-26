Afrika Birliği Hedasi Barajı sorunu için acil toplandı - Son Dakika

Afrika Birliği Hedasi Barajı sorunu için acil toplandı

Afrika Birliği, Etiyopya, Mısır ve Sudan arasında Hedasi Barajı müzakerelerinin tıkanmasının ardından, son gelişmeleri görüşmek üzere acil toplandı.

Afrika Birliği, Etiyopya, Mısır ve Sudan arasında Hedasi Barajı müzakerelerinin tıkanmasının ardından, son gelişmeleri görüşmek üzere acil toplandı.

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Sudan resmi haber ajansı SUNA'ya göre, Afrika Birliği, Etiyopya'nın Nil Nehri üzerine inşa ettiği ve bölge ülkeleri arasında siyasi krize yol açan Hedasi Barajı ile ilgili son gelişmeleri değerlendirmek üzere öğleden sonra Güney Afrika ve Afrika Birliği Dönem Başkanı Cyril Ramaphosa başkanlığında acil bir araya geldi.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya krizin tarafları Mısır, Etiyopya ve Sudan'ın yanı sıra Mali, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Kenya'dan da temsilciler katılıyor.

Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Etiyopya, Mısır'da 30 yıl iktidarda kalan Hüsnü Mübarek'in 2011'de devrilmesinden doğan iktidar boşluğundan yararlanarak, Hedasi Barajı'nın yapımına başladı. Baraj, Mavi Nil suları üzerine Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede inşa ediliyor.

Hedasi Barajı'nın inşasına başlanmasıyla bölgedeki ülkeler arasında nehir sularının kullanımı konusunda çıkan anlaşmazlık birçok uluslararası aktörün devreye girmesine rağmen çözüme kavuşturulamadı.

Etiyopya'nın Nil Nehri'nin ana kollarından Mavil Nil üzerine inşa ettiği Hedasi Barajı ile ilgili son olarak bu ay Sudan ara buluculuğunda başlatılan ve bir hafta süren müzakereler, Mısır ile Etiyopya taraflarının uzlaşmasız ve birbirlerini suçlayan tavrı nedeniyle 18 Haziran'da sona ermiş, Kahire yönetimi, ertesi gün Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyinden "soruna adil çözüm bulunması" için müdahalede bulunmasını istemişti.

Birleşmiş Milletler, 21 Haziran Pazar günü, Etiyopya, Mısır ve Sudan'dan anlaşmazlıklarını barışçıl yollarla çözmelerini istemişti.

Yüzde 74'ü tamamlanan barajda gelecek ay su tutulmaya başlanacak

Etiyopya, 22 Haziran'da, Hedasi Barajı'nın yüzde 74'ünü bitirdiğini duyurmuştu.

Arap Birliği, "Libya krizi ve Etiyopya'nın inşa ettiği Hedasi Barajı" konularını görüşmek üzere 23 Haziran Salı günü dışişleri bakanları düzeyinde düzenlediği olağanüstü toplantıda, Etiyopya'ya Mısır ve Sudan ile anlaşmadan barajı doldurmama çağrısı yapmıştı.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, dün, Hedasi Barajı müzakerelerinin tıkanmasının ardından, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine konunun muhataplarını tek taraflı adım atmaktan vazgeçirmeye çağırmıştı.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile yetersiz enerji üretimini gidermeyi amaçlıyor.

Etiyopya, ortak anlaşma olmasa da temmuzda barajda su tutulmaya başlanacağını açıklamıştı.

Etiyopya, Afrika, Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 20:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afrika Birliği Hedasi Barajı sorunu için acil toplandı - Son Dakika

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