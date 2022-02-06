Afrika Birliği, İsrail'in gözlemci statüsüne ilişkin kararı gelecek yıla erteledi - Son Dakika

ADDİS Afrika Birliği (AfB), İsrail'in gözlemci statüsüne ilişkin kararını gelecek yıl yapılacak zirveye ertelendiğini duyurdu.

AfB Dönem Başkanı ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen zirvenin sonunda basın mensuplarına açıklama yaptı.

Sall, İsrail'in AfB'deki gözlemci statüsüne ilişkin kararın gelecek yıla ertelendiği bilgisini paylaşarak, "Bu sorun bizi bölebilir, Afrika bölünmemeli." ifadesini kullandı.

İsrail'in üyeliğine ilişkin konunun devlet ve hükümet başkanları tarafından oluşturulan bir komite tarafından araştırılacağını belirten Sall, "Gelecek yılki AfB zirvesinde devlet ve hükümet başkanlarından oluşan 8 kişilik komite tavsiyesini AfB'ye sunacak." dedi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, 22 Temmuz 2021'de yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in 2002'den beri ilk kez Afrika Birliğine gözlemci üye olarak kabul edildiğini duyurmuştu.

Güney Afrika, Namibya, Botsvana, Mısır, Cezayir, Komor Adası, Tunus, Cibuti, Moritanya ve Libya gibi ülkeler karara itiraz etmişti.

AfB de Afrika Birliği'nin İsrail'i gözlemci statüsünde Birliğe alma kararını kınamıştı.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen 35. Afrika Birliği Zirvesi'nin bugünkü toplantısında, Birliğe İsrail'in gözlemci üyelik kararını geri çekmesi çağrısı yapmıştı.