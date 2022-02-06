Üye Girişi
Afrika Birliği, İsrail'in gözlemci statüsüne ilişkin kararı gelecek yıla erteledi - Son Dakika

Afrika Birliği, İsrail'in gözlemci statüsüne ilişkin kararı gelecek yıla erteledi

06.02.2022 22:30
Afrika Birliği, İsrail'in gözlemci statüsüne ilişkin kararı gelecek yıla erteledi

ADDİS Afrika Birliği (AfB), İsrail'in gözlemci statüsüne ilişkin kararını gelecek yıl yapılacak zirveye ertelendiğini duyurdu.

ADDİS Afrika Birliği (AfB), İsrail'in gözlemci statüsüne ilişkin kararını gelecek yıl yapılacak zirveye ertelendiğini duyurdu.

AfB Dönem Başkanı ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen zirvenin sonunda basın mensuplarına açıklama yaptı.

Sall, İsrail'in AfB'deki gözlemci statüsüne ilişkin kararın gelecek yıla ertelendiği bilgisini paylaşarak, "Bu sorun bizi bölebilir, Afrika bölünmemeli." ifadesini kullandı.

İsrail'in üyeliğine ilişkin konunun devlet ve hükümet başkanları tarafından oluşturulan bir komite tarafından araştırılacağını belirten Sall, "Gelecek yılki AfB zirvesinde devlet ve hükümet başkanlarından oluşan 8 kişilik komite tavsiyesini AfB'ye sunacak." dedi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, 22 Temmuz 2021'de yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in 2002'den beri ilk kez Afrika Birliğine gözlemci üye olarak kabul edildiğini duyurmuştu.

Güney Afrika, Namibya, Botsvana, Mısır, Cezayir, Komor Adası, Tunus, Cibuti, Moritanya ve Libya gibi ülkeler karara itiraz etmişti.

AfB de Afrika Birliği'nin İsrail'i gözlemci statüsünde Birliğe alma kararını kınamıştı.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen 35. Afrika Birliği Zirvesi'nin bugünkü toplantısında, Birliğe İsrail'in gözlemci üyelik kararını geri çekmesi çağrısı yapmıştı.

YORUMLAR
500

Addis Ababa, Etiyopya, Afrika, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afrika Birliği, İsrail'in gözlemci statüsüne ilişkin kararı gelecek yıla erteledi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
22:28 Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, TRT ile yollarını ayırdı mı? Olay iddia gündemde bomba etkisi yarattı
22:23 Çok Güzel Hareketler 2'nin başarılı oyuncusu Safa Sarı sessiz sedasız dünya evine girdi
21:54 Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu'dan Antalya maçı sonrası büyük sitem: Bu korkuyla yaşıyorum
21:39 Karantinada olan Cumhurbaşkanı: Ben istirahatlere pek alışık değilim, durmak yok yola devam
21:39 Ekrem İmamoğlu, Süleymaniye'nin önündeki inşaatla ilgili tartışmalara son noktayı koydu
21:29 Altay, haftalar süren galibiyet hasretini Göztepe karşısında bitirdi
21:28 AK Parti'den HDP'li Hüda Kaya'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili paylaşımına tepki geldi: Kınıyoruz
21:07 Dolmabahçe'de sessiz gece! Beşiktaş, Antalyaspor'la berabere kaldı
20:30 Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'dan çarpıcı itiraf! Alanya maçı sonrası çaresizliği tek cümleyle anlattı
19:53 Arda Turan açtı ağzını yumdu gözünü! Sosyal medyadan açıklama yaptı: Bu algı operasyonuna müsaade etmem
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 22:36:23. #1.11#
SON DAKİKA: Afrika Birliği, İsrail'in gözlemci statüsüne ilişkin kararı gelecek yıla erteledi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement