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Afrika Birliği, İsrail'in gözlemci üyeliğine ilişkin kararı halen tartışıyor - Son Dakika

Afrika Birliği, İsrail'in gözlemci üyeliğine ilişkin kararı halen tartışıyor

06.02.2022 19:47
Afrika Birliği, İsrail'in gözlemci üyeliğine ilişkin kararı halen tartışıyor

Afrika Birliği (AfB), İsrail'in gözlemci üyeliğinin askıya alındığına ilişkin bir kararın henüz alınmadığını bildirdi.

Afrika Birliği (AfB), İsrail'in gözlemci üyeliğinin askıya alındığına ilişkin bir kararın henüz alınmadığını bildirdi.

Afrika Birliği Sözcüsü Ebba Kalondo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in üyeliğinin askıya alındığı yönünde medyada yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, böyle bir kararın henüz alınmadığını belirtti.

Kalondo, 35'inci Afrika Birliği Zirvesi'nde liderlerin oturumunun sürdüğünü, resmi kararın daha sonra açıklanacağını söyledi.

Bazı uluslararası medya organları, zirve sırasında gelen itirazlar sonrası İsrail'in üyeliğinin askıya alındığını duyurmuştu. Ayrıca, İsrail'in gözlemci üyeliğine ilişkin kesin kararın, gelecek yılki zirvede görüşüleceği de öne sürülmüştü.

Afrika Birliği Komisyonu, 22 Temmuz 2021'de İsrail'in gözlemci üyeliğini kabul etmişti.

Güney Afrika, Namibya, Botsvana, Mısır, Cezayir, Komor Adası, Tunus, Cibuti, Moritanya ve Libya gibi ülkeler karara itiraz ettiklerini duyurmuştu.

İsrail, Afrika Birliği Örgütü'nün (OAU) üyeliğini, 2002'de yeniden yapılandırılarak AfB'ye dönüştükten sonra kabul kaybetmişti.

Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözümü destekleyen Afrika Birliği, daha önce İsrail'in gözlemci üye olma çabalarını tüm girişimlere rağmen reddetmişti.

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Afrika, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afrika Birliği, İsrail'in gözlemci üyeliğine ilişkin kararı halen tartışıyor - Son Dakika


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