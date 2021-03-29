Afrika Birliği, Johnson & Johnson'la 220 milyon dozluk aşı anlaşması imzaladı - Son Dakika

Afrika Birliği, Johnson & Johnson'la 220 milyon dozluk aşı anlaşması imzaladı

29.03.2021 18:45
Afrika Birliği, Johnson & Johnson'la 220 milyon dozluk aşı anlaşması imzaladı, System.String[]

Afrika Birliği, ABD'li ilaç şirketi Johnson & Johnson'la 220 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının tedariki için anlaşma imzaladı.

Afrika Birliği, ABD'li ilaç şirketi Johnson & Johnson'la 220 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının tedariki için anlaşma imzaladı.

Afreximbank'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, tek dozluk aşıların çoğu şirketin Güney Afrika'daki tesisinde üretilecek.

Üye ülkelerin çoğunun ön siparişlerini verdiği aşı, nakit ya da Afreximbank kredisiyle alınabilecek.

Aşıların 2021'in üçüncü çeyreğinden itibaren Afrika ülkelerine teslim edilmesi planlanıyor.

Anlaşma aynı zamanda talep edilmesi halinde 180 milyon doz aşının daha üretilmesini içeriyor.

Johnson & Johnson'ın tek dozluk aşısı daha önce ABD, Kanada ve Avrupa Birliği'nce onaylanmıştı.

Afrika Birliği, sürü bağışıklığının elde edilebilmesi için kıtadaki yaklaşık 1,3 milyar kişinin yüzde 60'ını aşılamayı hedefliyor.

Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında, şimdiye kadar Afrika'da 45'ten fazla ülkeye Kovid-19 aşısı gönderildi.

Avrupa Birliği, Güney Afrika, Afrika, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afrika Birliği, Johnson & Johnson'la 220 milyon dozluk aşı anlaşması imzaladı - Son Dakika


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