Afrika Birliği, KDC'ye gidecek bölgesel güce desteğini açıkladı - Son Dakika
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Afrika Birliği, KDC'ye gidecek bölgesel güce desteğini açıkladı

26.04.2022 18:18
Afrika Birliği, KDC'ye gidecek bölgesel güce desteğini açıkladı

Afrika Birliği (AfB), Doğu Afrika Topluluğunun (EAC) silahlı gruplarla mücadele için Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne (KDC) asker gönderme kararını desteklediklerini açıkladı.

Afrika Birliği (AfB), Doğu Afrika Topluluğunun (EAC) silahlı gruplarla mücadele için Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne (KDC) asker gönderme kararını desteklediklerini açıkladı.

AfB Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, yaptığı yazılı açıklamada, KDC'deki barış ve istikrarın temini için ülkeye acilen bölgesel bir güç konuşlandırılması kararından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Doğu Afrika liderlerinin KDC'deki duruma sürdürülebilir bir çözüm bulmak için gösterdikleri çabayı öven Muhammed, Afrika Birliğinin, komşu ülkelerin imza attığı KDC Barış ve Güvenlik Çerçeve Anlaşması'nın garantörü olduğunu ifade etti.

EAC, 22 Nisan'da Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne asker göndereceğini açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de söz konusu askeri gücü desteklediklerini duyurmuştu.

KDC, 6 Nisan'da EAC'ye katılmıştı.

Çatışmalar 20 yıldır sürüyor

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırılarına ve çatışmalarına sahne oluyor.

Nüfusunun yüzde 41'i 14 yaşın altında olan ülkede, ekonomik sıkıntılar nedeniyle çocukların gönüllü olarak silahlı gruplara katıldığı düşünülüyor.

Doğu Afrika ülkelerinden Uganda, Kasım 2021'den beri batı komşusu KDC'de silahlı gruplarla mücadele ediyor.

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Afrika, Nisan, Asker, Kongo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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