Afrika Birliği, Kenya'daki devlet başkanlığı seçimi için gözlem heyeti gönderecek - Son Dakika
Üye Girişi

Afrika Birliği, Kenya'daki devlet başkanlığı seçimi için gözlem heyeti gönderecek

16.05.2022 13:17
Afrika Birliği, Kenya'daki devlet başkanlığı seçimi için gözlem heyeti gönderecek

ADDİS Afrika Birliği (AfB), Kenya'da 9 Ağustos'ta düzenlenecek devlet başkanlığı seçimi için gözlem heyeti göndereceğini bildirdi.

ADDİS Afrika Birliği (AfB), Kenya'da 9 Ağustos'ta düzenlenecek devlet başkanlığı seçimi için gözlem heyeti göndereceğini bildirdi.

AfB Komisyonundan yapılan açıklamada, Kenya'daki devlet başkanlığı seçimleri için ön gözlem heyeti gönderilmesi konusunda resmi davet aldıkları belirtildi.

Seçim hazırlıklarının gözlemlenmesi için yapılan davetin olumlu karşılandığı ifade edilen açıklamada, AfB'ye bağlı bir heyetin 16-20 Mayıs'ta Kenya'daki seçim hazırlıklarını inceleyeceği kaydedildi.

Açıklamada, bağımsız seçim uzmanları ve teknik personelden oluşan heyetin, seçime katılacak siyasi partiler ve seçimlerle ilgilenen yetkililerle görüşeceği aktarıldı.

Kenya'da devlet başkanlığı seçimleri 9 Ağustos'ta düzenlenecek. İki dönem devlet başkanlığı görevi yapan Uhuru Kenyatta, bu seçimde aday olamayacak.

YORUMLAR
500
Bm: Afrika Boynuzu'ndaki Kuraklık Sadece Etiyopya'da 11 Milyondan Fazla İnsanı Etkiliyor Bm: Afrika Boynuzu'ndaki Kuraklık Sadece Etiyopya'da 11 Milyondan Fazla İnsanı Etkiliyor Google Çeviri'ye 24 yeni dil eklendi Google Çeviri'ye 24 yeni dil eklendi

Afrika, Mayıs, Kenya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afrika Birliği, Kenya'daki devlet başkanlığı seçimi için gözlem heyeti gönderecek - Son Dakika


Son Dakika
19:02 Fransa Başbakanı Jean Castex, Macron'a istifasını sundu!
18:57 Sarı-lacivertli formayı son kez giydi! Yıldız futbolcu Berke, Fenerbahçe'ye veda etti!
18:38 Canan Kaftancıoğlu'ndan sürpriz çağrı: Yarın saat 11.00'de Atatürk Havalimanı'na gidiyoruz
18:29 Finlandiya ve İsveç, FETÖ ve PKK üyesi 33 teröristi iade etmeyeceklerini açıkladı! Resmi görüşme için Türkiye'ye geliyorlar
17:55 Galatasaray'da Fırat Develioğlu, başkan adaylığından çekildi: Gerekli sahayı açmak adına bu kararı aldım
17:48 Tunceli Valiliği'nden HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında, "polise taş attığı" gerekçesiyle suç duyurusu
17:37 Rezidans odasında yaşamını yitirmişti! 24 yaşındaki Sedanur Şen'in davasında karar çıktı
17:29 Pınar Gültekin'i katleden sanık Cemal Metin Avcı'nın tutukluluğunun devamına, Mertcan Avcı'nın da adli kontrolüne karar verildi
17:13 İtalya'da şampiyonluğa koşan Milan'ın yıldızı Ibrahimovic sevincin dozunu kaçırarak otobüsün camını kırdı!
16:59 Dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox'tan daha önce duyulmamış cinsel ilişki itirafı: Tulumumun arasına delik açtırdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 19:21:06. #1.12#
SON DAKİKA: Afrika Birliği, Kenya'daki devlet başkanlığı seçimi için gözlem heyeti gönderecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement