Afrika Birliği Komisyonu Başkanı, Kovid-19 şüphesiyle karantinaya girdi - Son Dakika

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Afrika Birliği Komisyonu Başkanı, Kovid-19 şüphesiyle karantinaya girdi
6 saat önce
Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, ofisindeki çalışma arkadaşlarından birinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanması üzerine kendini karantinaya aldığını açıkladı.
Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, ofisindeki çalışma arkadaşlarından birinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanması üzerine kendini karantinaya aldığını açıkladı.
Muhammed, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, mesai arkadaşının durumunun iyi olduğunu ve tedbir olarak diğer çalışanlar gibi karantina altında kalacağını duyurdu.
Afrika kıtasında Kovid-19 vakalarının sayısı 3 bin 243'e çıkarken, bugüne kadar 83 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 04:14 Kaynak: AA
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