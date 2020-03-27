Afrika Birliği Komisyonu Başkanı, Kovid-19 şüphesiyle karantinaya girdi - Son Dakika

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, ofisindeki çalışma arkadaşlarından birinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanması üzerine kendini karantinaya aldığını açıkladı.

Muhammed, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, mesai arkadaşının durumunun iyi olduğunu ve tedbir olarak diğer çalışanlar gibi karantina altında kalacağını duyurdu.

Afrika kıtasında Kovid-19 vakalarının sayısı 3 bin 243'e çıkarken, bugüne kadar 83 kişi hayatını kaybetti.