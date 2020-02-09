Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat - ADDİS - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat - ADDİS - Son Dakika

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat - ADDİS

6 saat önce

33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi'ne katılanlar Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat'ın konuşması Afrika kıtasındaki ekonomik, sosyal ve güvenlik konularındaki sorunların masaya yatırıldığı ve bu yıl "silahları susturmak" temasıyla yapılan 33.

33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi'ne katılanlar

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat'ın konuşması Afrika kıtasındaki ekonomik, sosyal ve güvenlik konularındaki sorunların masaya yatırıldığı ve bu yıl "silahları susturmak" temasıyla yapılan 33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da başladı. Toplantıya katılan Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat konuşma yaptı.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat - ADDİS

Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 05:08 Kaynak: AA
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