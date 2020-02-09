Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat - ADDİS - Son Dakika

33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi'ne katılanlar

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat'ın konuşması Afrika kıtasındaki ekonomik, sosyal ve güvenlik konularındaki sorunların masaya yatırıldığı ve bu yıl "silahları susturmak" temasıyla yapılan 33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da başladı. Toplantıya katılan Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat konuşma yaptı.