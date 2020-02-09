Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat - ADDİS - Son Dakika

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Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat - ADDİS
6 saat önce
33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi'ne katılanlar Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat'ın konuşması Afrika kıtasındaki ekonomik, sosyal ve güvenlik konularındaki sorunların masaya yatırıldığı ve bu yıl "silahları susturmak" temasıyla yapılan 33.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 05:08 Kaynak: AA
33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi'ne katılanlar
Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat'ın konuşması Afrika kıtasındaki ekonomik, sosyal ve güvenlik konularındaki sorunların masaya yatırıldığı ve bu yıl "silahları susturmak" temasıyla yapılan 33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da başladı. Toplantıya katılan Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat konuşma yaptı.
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