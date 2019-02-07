Son Dakika Haberleri: Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed - Addis

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed - Addis

10 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Afrika Birliği Yürütme Kurulu Toplantısı öncesi bakanların bir araya gelmesi Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed'in konuşması Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomi Komisyonu (UNECA) Genel Sekreteri Vera Songwe, dünyadaki mülteci nüfusun yüzde 97'sinin Afrika ve...

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed - Addis, System.String[]
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Afrika Birliği Yürütme Kurulu Toplantısı öncesi bakanların bir araya gelmesi
Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed'in konuşması Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomi Komisyonu (UNECA) Genel Sekreteri Vera Songwe, dünyadaki mülteci nüfusun yüzde 97'sinin Afrika ve Asya kıtalarında olduğunu belirtti.

32. Afrika Birliği Liderler Zirvesi öncesinde üye ülke dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenen Afrika Birliği Yürütme Kurulu Toplantısı Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da başladı.

"Safları sıkılaştırmaktan başka alternatif yok"

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed de kıtada ihtiyaç duyulan entegrasyona vurgu yaparak dünyadaki son gelişmelere atıfta bulundu.

Dünyada tek taraflılığın gittikçe yükselen bir politika olduğunu vurgulayan Muhammed, "Tek taraflılığın yükselişi bizlere safları sıklaştırmaktan başka alternatif bırakmıyor." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:00 Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Afrika, Güncel
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