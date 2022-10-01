Afrika Birliği, Burkina Faso'daki darbeyi kınadı - Son Dakika
Üye Girişi

Afrika Birliği, Burkina Faso'daki darbeyi kınadı

01.10.2022 14:36
Afrika Birliği, Burkina Faso'daki darbeyi kınadı

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Burkina Faso'daki askeri müdahaleyi kınadı.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Burkina Faso'daki askeri müdahaleyi kınadı.

Muhammed, yaptığı yazılı açıklamada, Afrika kıtasında ve Burkina Faso'da anayasaya aykırı şekilde yaşanan hükümet değişikliklerinden derin endişe duyduğunu ifade etti.

Burkina Faso'da ikinci kez yaşanan darbeyi şiddetle kınayan Muhammed, yönetimi ele geçiren orduya şiddet olaylarından uzak durması ve sivil nüfusu tehdit edecek herhangi bir eylemden kaçınması çağrısı yaptı.

Muhammed, yeni yönetimin 1 Temmuz 2024 olarak belirlenen anayasal düzene dönüş ve seçim takvimine uymasını istedi.

Burkina Faso'da ordu ülkedeki güvenlik durumunu gerekçe göstererek dün iktidara el koymuş ve ülkenin yeni liderinin, Yüzbaşı İbrahim Traore olduğunu duyurmuştu.

Devrik lider Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba, 24 Ocak 2022'de darbeyle iktidarı ele geçirmiş, 2 Mart'ta geçiş sürecinin cumhurbaşkanı atanmıştı.

Geçiş dönemi hükümeti, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ile 1 Temmuz 2024'e kadar anayasal düzenin sağlanması ve iktidarın sivil bir hükümete bırakılması konusunda uzlaşmıştı.

YORUMLAR
500
ECOWAS Burkina Faso'daki darbeyi güçlü şekilde kınadı ECOWAS Burkina Faso'daki darbeyi güçlü şekilde kınadı
Kaynak: AA

Burkina Faso, 1 Temmuz, Hükümet, Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afrika Birliği, Burkina Faso'daki darbeyi kınadı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:57 Kayserispor başkanı Berna Gözbaşı, Trabzonspor maçı sonrası tepki gösterdi: Her halde kendisini affettirmeye çalıştı
19:48 Başkan İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanlığı adaylığını sorusuna cevap: Endişe etme, altılı masa en doğru kararı verecek
19:42 Başakşehir, deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti
19:21 Kasımpaşa, sahasında Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti! Galibiyet golü Bersant Celina'dan geldi
19:06 Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup etti
18:58 Adana Demirspor-Galatasaray karşılaşmasında ilk 11'ler netleşti
18:38 Mehmetçik Katar yolcusu! Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Başkanlığı'na sunuldu
18:13 Alkole yeni zam! 100'lük rakının fiyatı 500 lirayı geçti
17:29 Bağdat Caddesi'nde parti otobüsüyle gezen Muharrem İnce'ye polis engeli! İnce, "Evrak vermiyorum, istediğim zaman geçerim" diyerek isyan etti
17:15 Beşiktaş'ta sözleşme krizi sona erdi! Ersin Destanoğlu ile 4 yıllık yeni mukavele imzalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2022 20:33:01. #1.11#
SON DAKİKA: Afrika Birliği, Burkina Faso'daki darbeyi kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement